Iniziano nuove storie nelle puntate di Beautiful dal 9 al 15 agosto 2021 in onda su Canale 5. Sally ormai ha perso e, nonostante la richiesta disperata di perdono, ha dovuto pagare le conseguenze della sua assurda bugia. Steffy, invece, dimessa dall'ospedale dove era stata trasportata d'urgenza per un incidente in moto, è tornata a casa da Kelly. Peccato che le sue condizioni di salute non siano così buone e che la sua ostinazione nel volersi curare da sola la porti, giorno dopo giorno, in un tunnel senza uscita. Problemi anche per Ridge e Brooke dopo quanto successo a Las Vegas.

Solo Quinn viene a sapere che cosa è realmente successo tra Forrester e la sua amica del cuore Shauna.

Beautiful, anticipazioni nuove puntate settimanali agosto 2021

Thomas è tornato a Las Vegas dopo il suo disastroso non-matrimonio con Zoe. Hope, forse erroneamente, è certa di averlo abbattuto per sempre, ma così non è. Presto, il giovane Forrester tornerà a essere un pericolo per lei (e non solo). Steffy, nel frattempo, prova a riprendere la sua vita dopo l'incidente in moto che le ha causato fratture multiple alle costole molto dolorose. La situazione le sfugge di mano quando si accorge di aver finito in un attimo il boccettino degli antidolorifici. Esortata dal fratello, Steffy contatta il dottor Finn per farsi prescrivere altri medicinali.

Da questo momento in poi, inizierà a stare malissimo.

Brooke ed Eric di nuovo vicini

Nelle nuove puntate di Beautiful, Brooke continuerà a ripensare al racconto di Shauna: come è possibile che Ridge l'abbia davvero sposata? La perspicace Logan cerca conforto in Eric che, come lei, ha grosse perplessità su ciò che è accaduto in quella strana notte.

Nel frattempo, Ridge si fa coraggio e confessa a Steffy di essersi ritrovato sposato senza che se lo ricordi. Shauna, in tutto ciò, comincia a vacillare e chiede aiuto a Quinn.

Quinn scopre chi è veramente Shauna, spoiler Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate dal 9 al 15 agosto raccontano che Brooke e Ridge avranno un confronto.

Per la prima volta, entrambi capiscono che c'è qualcosa che non quadra riguardo il certificato di matrimonio. Quinn e Brooke si scontrano per l'ennesima volta, non senza conseguenze. Poco dopo, Shauna cede ai sensi di colpa.

Ridge non perde la speranza e cerca un modo per farsi perdonare da Brooke. Nel frattempo, Quinn ascolta molto attentamente il racconto di Shauna sulla prima notte di nozze passata con Forrester. Shauna, in preda all'ansia, spiega a Quinn chi è davvero e quanto sia diversa da lei. Nemmeno le rassicurazioni dell'amica riescono a calmarla. Proprio in quegli stessi istanti, Brooke prende una decisione emotivamente dolorosa: è la fine con Ridge? Si vedrà.