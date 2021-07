L’appuntamento con la nuova e intrigante serie televisiva Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel) della fascia pomeridiana di Canale 5 dal lunedì al venerdì precisamente dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, continua a essere vincente, visto che ci sono già parecchi telespettatori affezionati.

Nell’episodio che verrà trasmesso il 16 luglio 2021 e che potrà essere rivisto online sul sito di Mediaset Infinity, Bulent Aydınbaş (Serkan Altunorak) non appena verrà a conoscenza della finta gravidanza di Cahide Korludağ (Sezin Akbaşoğulları), le proporrà un accordo.

Banu Vardar (Gözde Türkpençe) invece inizierà a dare del filo da torcere alla sua rivale in amore Sühan Korludag (Tuba Büyüküstün), visto che cercherà di farla ingelosire, probabilmente dopo aver intuito che in realtà non è indifferente agli occhi del suo fidanzato Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) raccontandole una menzogna. Dagli spoiler si evince che l’imprenditrice dal carattere forte e indipendente arriverà a credere che colui che le ha salvato la vita quando ha avuto il terribile incidente a cavallo, stia dormendo nella stanza con Banu.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio del 16 luglio: Bulent propone un patto a Cahide

Le anticipazioni sulla puntata della soap opera che i fan italiani avranno modo di seguire sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 16 luglio 2021 come sempre dopo la messa in onda della telenovela iberica Una vita, raccontano che Cahide farà una scoperta inaspettata su Hulya (Zeynep Kızıltan), poiché apprenderà che l’uomo con cui aveva intrapreso una frequentazione è Bulent: quest’ultimo non appena saprà che Cahide ha inscenato la sua gravidanza vorrà stringere un'alleanza con la stessa.

In particolare Bulet prometterà alla ragazza che nessuno saprà della sua grossa bugia, ma lei in cambio dovrà aiutarlo a fare breccia nel cuore della sua amica Sühan.

Banu cerca di far ingelosire Sühan dopo aver appreso che ha baciato il suo fidanzato Cesur

Successivamente Banu non appena saprà che il suo fidanzato Cesur si è scambiato un bacio sulle labbra con Sühan seppur l’abbia fatto per non essere sorpreso intento a rubare con il suo fidato complice Rifat (Müfit Kayacan) nella tenuta dei Korludag, non perderà tempo per attuare la sua piccola vendetta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scendendo nel dettaglio Banu cercherà di scatenare la gelosia di Cesur, non appena le farà intendere che lei e il suo amato condividono la stessa stanza dell’albergo in cui alloggiano: il piano della donna sembrerà funzionare, dato che Sühan entrerà immediatamente in crisi mostrandosi parecchio confusa sul rapporto instaurato con il coraggioso Cesur.