Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Una vita sono ricche di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 23 luglio, Ildefonso cercherà di aiutare Maite a uscire di prigione e pagherà la lavandaia per cambiare la sua versione in tribunale. Sarà così che Maite sarà finalmente libera, soprattutto per la felicità di Camino. Successivamente accadrà qualcosa di terribile nella cittadina di Acacias: Marcia verrà ritrovata senza vita, quando Felipe lo scoprirà sarà notevolmente disperato per la morte improvvisa della sua amata e farà di tutto per scoprire il colpevole.

Anticipazioni Una Vita: Maite esce di prigione

Nelle prossime puntate di Una Vita, Bellita sarà ancora molto furiosa con José, dopo aver scoperto la verità su Julio, così l’uomo sarà costretto a trasferirsi presso la pensione di Servante. Nel frattempo Lolita cercherà in tutti i modi di far bere a Moncho l’acqua della sorgente, ma la sua decisione verrà vista in malo modo da Antonito e da Ramon. In seguito Ildefonso sborserà una grossa somma di denaro per corrompere la lavandaia e per convincerla a cambiare la sua testimonianza in tribunale. Sarà così che il giudice deciderà di rilasciare Maite, per la gioia di Camino e Armando. Successivamente accadrà qualcosa di assai inaspettato e uno degli abitanti di Calle Acacias verrà trovato senza vita.

Marcia muore

Cesareo ritroverà Marcia riversa su una panchina del parco e si renderà conto che la giovane ha perso la vita. Non ci vorrà molto prima che Cesareo noti il coltello e che riconosca l’impugnatura: l’uomo, infatti, sarà assai convinto che si tratti del coltello di Israel, il gemello di Santiago e deciderà di informare immediatamente il commissario Mendez della vicenda.

Poco dopo, la notizia sulla morte di Marcia comincerà a circolare per tutto il paese e traumatizzerà tutti quanti. L’ultimo a scoprire della tragica fine della giovane brasiliana, purtroppo, sarà Felipe. Nel frattempo Bellita si sfogherà con Rosina e Carmen e durante il confronto con le due, parlerà male di José. Nel frattempo Cinta sarà desiderosa di riconciliarsi con i suoi genitori, ma non sarà tanto facile.

Felipe distrutto per la morte di Marcia

Il piccolo Moncho continuerà a stare molto male, così i Palacios decideranno di fargli bere l’acqua della fonte. Armando, intanto, comunicherà a Felicia che Maite uscirà presto dal carcere, grazie a Ildefonso: dopo la notizia la donna continuerà a pretendere che la pittrice stia lontano da sua figlia il più possibile. Liberto, intanto, comunicherà a Felipe la triste notizia della morte di Marcia: l’avvocato sarà fuori di senno e sarà distrutto dal dolore per la sua amata Marcia. Dopo aver scoperto che Marcia ha perso la vita, Felipe chiederà al commissario Mendez di scoprire al più presto cosa sia accaduto davvero alla sua amata e lo pregherà di fare giustizia.

Felipe disperato per la morte di Marcia

Dopo la tragedia che ha colpito Calle Acacias con la morte di Marcia, tutti saranno molto angosciati e alquanto titubanti per quello che è accaduto. A farne le spese maggiormente, però, sarà l’affascinante Felipe, da sempre innamorato della brasiliana Marcia. L’avvocato sarà assai disperato dopo la morte della donna e la tragedia non farà altro che allontanarlo da Genoveva: l’uomo accuserà sua moglie di aver portato Israel ad Acacias, ma Salmeron sarà capace di rivoltare ogni responsabilità su Felipe. Infine, Armando confesserà a sua nipote Maite di aver stretto un patto importante con Felicia, dopo l’annuncio inaspettato dello zio, la pittrice non potrà fare altro che accettare di buon grado la decisione dell’uomo.