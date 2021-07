Le anticipazioni della nuova soap opera turca Brave and beautiful, dal titolo originale Cesur ve Güzel, riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 12 al 16 luglio, Cesur e Sūhan si conosceranno meglio, poi l'uomo scoprirà di non essere il padre di Omer. Nel frattempo i rapporti tra Tahsin e Mihriban saranno sempre più tesi, tanto che la donna si presenterà a casa di Adalet in piena notte e minaccerà di rivelare tutte le malefatte di Tahsin.

Successivamente Sūhan seguirà Cesur ad Istanbul: la coppia andrà a cena insieme e proprio nel momento in cui starà per accadere qualcosa tra i due, un imprevisto rovinerà tutta la situazione.

Il medico di Hulya, il dottor Nedim, intanto, verrà dato per disperso e il giorno dopo verrà ritrovato senza vita nel bosco.

Anticipazioni Brave and beautiful: il medico di Hulya viene ritrovato senza vita

Nelle prossime puntate di Brave and beautiful, Mihriban e Tahsin continueranno a scontrarsi, poi la donna si recherà in piena notte davanti casa di Adalet e minaccerà di dire la verità riguardo i crimini compiuti da Tahsin.

Nel frattempo Sūhan deciderà di seguire Cesur per tutto il giorno, poiché sarà convinta che l’uomo abbia qualcosa da nascondere, tanto da arrivare ad Istanbul, nella casa dove ospita Banu e il figlio Omer. In seguito Cesur si renderà conto di non essere il padre di Omer, poi inviterà Sūhan a cena per conoscerla meglio.

Successivamente la donna sarà costretta a rimanere a Istanbul, a causa del maltempo, così Cesur l’accompagnerà nella casa a Nisantasi.

Hulya, intanto, si recherà in ospedale da Cahide per prendere accordi. Il giorno dopo, tutta la famiglia andrà a trovare la donna per assistere alla nuova ecografia e per ascoltare i battiti del bimbo.

All’improvviso, però, accadrà qualcosa di terribile: il dottor Nedim scomparirà all’improvviso e il giorno dopo il suo corpo senza vita verrà ritrovato nudo nel bosco.

Cesur e Rifat entrano in casa Korludag di nascosto

Cesur vorrà riprendersi i quadri del padre dai Korludag: l’uomo manderà il suo complice Rifat a rubare il dipinto dei nonni di Suhān a Nisantasi.

Poi la mattina seguente, Cesur e Rifat aspetteranno che i Korludag saranno usciti, per entrare in casa loro e rubare le altre opere, ma i due penseranno di sostituirle con delle copie identiche.

All’improvviso, però, Sūhan rientrerà in casa. In seguito Cahide scoprirà che l’uomo che stava frequentando Hülya, in realtà è Bulent. Quest’ultimo scoprirà della finta gravidanza di Cahide: l’uomo le prometterà di mantenere il suo segreto, ma lei dovrà aiutarlo a riconquistare Sühan. Infine, Banu verrà a scoprire del bacio tra Cesur e Sühan.