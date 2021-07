La serie televisiva di origini turche Brave and Beautiful, regalerà ancora parecchi colpi di scena ai fan italiani. Nel corso dei prossimi episodi in programmazione su Canale 5, i due protagonisti finiranno per avere lo stesso obiettivo, quello di vendicarsi del perfido Tahsin Korludağ (Tamer Levent).

In particolare Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) non appena saprà che suo padre l’ha fatta rapire per far accusare Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) deciderà di sposare il suo salvatore, appositamente per far soffrire il suo genitore: la cerimonia nuziale si svolgerà, ma dopo il lieto evento arriverà una brutta notizia, poiché il potente proprietario terriero avrà un malore per la troppa rabbia.

Brave and Beautiful, spoiler Turchia: Sühan chiede a Cesur di diventare suo marito

Gli spoiler sulle puntate dello sceneggiato (il cui titolo originale è Cesur ve Güzel), che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che il potente Tahsin ordinerà ai suoi uomini di sequestrare sua figlia Sühan, per far ricadere la colpa dell’accaduto su Cesur: ad aiutare il proprietario terriero più temuto saranno Bulent (Serkan Altunorak) e Mehmet (Kahraman Sivri).

Sühan deciderà di farla pagare al proprio genitore facendo un grande passo, visto che inviterà Cesur a diventare suo marito: quest’ultimo - già deciso a sposarsi con la giovane per portare a termine il suo piano di vendetta - non perderà tempo per recarsi con la stessa a Istanbul per preparare i documenti necessari delle nozze.

Sühan e Cesur pronti a convolare a nozze, Tahsin ha un malore

Nel contempo a mettere il bastone tra le ruote ci penserà Banu (Gözde Türkpençe), dato che cercherà di convincere Sühan a tornare a Korludag per rilasciare una testimonianza a favore di Cesur.

Intanto Cahide (Sezin Akbaşoğulları) entrerà in crisi quando Mihriban (Devrim Yakut) le dirà che sua cognata Sühan - dopo sposata - diventerà la proprietaria della fattoria Korludag, per rispettare la volontà della defunta madre Nuhran.

Kohran (Erkan Avcı) invece, quando saprà della decisione della sorella di pronunciare il fatidico sì, accetterà di farle da testimone, precisamente quando gli assicurerà di amare Cesur.

Sühan non si tirerà indietro, neanche quando scoprirà che in realtà il suo promesso sposo aveva fatto avere la sua carta d’identità al comune in precedenza, poiché era intenzionato a sposarla con l’inganno.

Successivamente Tahsin si sentirà male, proprio quando saprà del matrimonio della figlia e a quanto pare le sue condizioni di salute non saranno per niente rassicuranti.