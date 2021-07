Le trame della soap opera di origini iberiche Una vita continuano a essere ricche di intrighi. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, farà il suo ingresso Izem (Amin Benamar), un principe del Marocco perdutamente innamorato di Casilda Escolano (Marita Zafra), che farà rimanere senza parole Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Liberto Seler (Jorge Pobes).

In particolare, il forestiero proporrà ai due coniugi di vendergli la loro storica domestica, con l’intenzione di sposarla e di iniziare con la stessa una nuova vita nella sua terra.

Una vita, spoiler: Izem offre venti cammelli a Liberto in cambio di Casilda

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato, dicono che ad Acacias 38 metterà piede un giovane chiamato Izem: quest’ultimo, sin da subito, catturerà l’attenzione degli abitanti con il suo look poiché indosserà un abito e un turbante azzurro. Il nuovo arrivato si rivelerà essere un principe alla ricerca della sua dolce metà. Nel contempo, Casilda avrà degli strani comportamenti dopo aver ricevuto una serie di messaggi da parte di un mittente dall’identità misteriosa, dato che oltre a non farsi vedere per le strade del quartiere coprirà il suo volto per non essere riconosciuta: la domestica in realtà farà capire di nascondersi da Izem.

La giovane inserviente non avrà altra scelta oltre a quella di essere sincera con Fabiana (Inma Pérez Quirós), dato che arriverà a confessarle di aver intrapreso una frequentazione con il principe durante la vacanza trascorsa nel deserto, dopo aver ricevuto il consenso dei suoi padroni per partire per un breve periodo. Il forestiero non perderà tempo per fare una proposta del tutto inaspettata a Liberto, visto che gli dirà di essere disposto a dargli venti cammelli se in cambio potrà avere Casilda al suo fianco come desidera.

Izem ritorna ad Acacias 38, Casilda rimane a lavorare al servizio di Rosina e Liberto

Il principe di colore, dopo il rifiuto di Liberto, non demorderà, infatti il suo obiettivo principale sarà quello di riuscire a convolare a nozze con la fanciulla e di trasferirsi con lei in Marocco. Successivamente Izem per far cambiare idea a Liberto e Rosina, gli offrirà una grande somma di denaro.

Al principe purtroppo non rimarrà altro che andarsene via in solitaria: proprio quando Seler crederà di essersi sbarazzato in modo definitivo di Izem non sarà così. Quest’ultimo, dopo aver rimesso piede nel quartiere iberico, si dirà disposto a pagare il triplo della cifra: nonostante ciò Casilda non cederà alla corte del principe, infatti deciderà di continuare a lavorare al servizio di Rosina e Liberto.