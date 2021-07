Non mancano anche realtà più piccole, ma non per questo meno forti e allo stesso tempo molto interessate ad accogliere l'Eurovision tra i propri confini. Un modo per far conoscere a tutta l'Europa, e non solo, le proprie caratteristiche e le bellezze. Sanremo , conosciuta per il Festival della Canzone Italiana; Matera , forte dell'essere stata Capitale Europea della Cultura nel 2019; Trieste , città di frontiera, ponte tra Italia e Slovenia; Rimini , meta di turisti nella Riviera Romagnola.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".