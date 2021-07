I colpi di scena nella soap opera iberica Una vita continuano a non mancare. Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5 dal 18 al 24 luglio 2021, raccontano che Bellita del Campo anche dopo aver appreso che Julio non è l’amante di suo marito José come aveva sospettato, ma il figlio, non riuscirà a superare la crisi coniugale.

Marcia Sampaio invece non smaschererà del tutto Genoveva, poiché la stessa porrà fine alla sua esistenza.

Una vita, trame al 24 luglio: i Palacios preoccupati per Moncho, Josè Miguel vuole salvare il suo matrimonio

Nel corso delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset dal 18 al 24 luglio 2021, i Palacios saranno disperati per la salute di Moncho, il figlio di Lolita e Antonito appena venuto al mondo: quest’ultimo e il padre Ramon dopo essere tornati da Cabrahigo apprenderanno infatti che il loro piccolo erede si è ammalato. In seguito Lolita complicherà la situazione, nell’istante in cui vorrà far bere al suo bambino l’acqua della sorgente del montone blu con la convinzione che sia miracolosa: Antonito e Ramon non approveranno la proposta della donna. Quando le condizioni di Moncho peggioreranno, i Palacios faranno un passo indietro, visto che daranno la loro approvazione a Lolita per l’utilizzo dell’acqua miracolosa che sembrerà dare i suoi frutti.

Intanto Bellita proprio quando sarà decisa a parlare con il marito José Miguel, lo sorprenderà mentre darà un bacio sulla guancia a Julio: il signor Dominguez dopo essersi confrontato con la figlia Cinta deciderà di essere sincero con la consorte. Purtroppo José quando Bellita sarà ancora arrabbiata con lui, non avrà altra scelta oltre a quella di alloggiare nella pensione di Fabiana e Servante.

A questo punto la signora Del Campo durante uno sfogo con Carmen e Rosina offenderà il marito, invece Cinta spererà di vedere i suoi genitori fare pace. José Miguel dopo aver trovato il coraggio di confessare alla moglie che Julio è suo figlio, sarà deciso a salvare il suo matrimonio: purtroppo Bellita non vorrà saperne di chiarire con il padre di sua figlia.

Genoveva uccide Marcia, Felipe accusa Genoveva di essere coinvolta con l’arrivo di Santiago nel paese

Nel contempo Cesareo quando vedrà al parco una donna vestita di nero e dal volto coperto, si convincerà che si tratti di Genoveva: quest’ultima riuscirà nel suo intento, poiché Marcia si recherà al suo appuntamento. Il sorvegliante di Acacias 38 dopo aver riconosciuto Salmeron non la perderà d’occhio: a distrarre Cesareo però saranno le urla di una donna in cerca di aiuto. La moglie di Felipe dopo aver offerto del denaro a Sampaio per convincerla ad abbandonare il quartiere, non ci penserà due volte a ucciderla. Cesareo dopo aver ritrovato il corpo senza vita di Marcia, sarà certo che il coltello con cui è stata pugnalata sia quello di Santiago: il vigilante confesserà il suo dubbio al commissario Aurelio Mendez.

Tutti gli abitanti di Acacias 38 saranno sotto shock non appena sapranno della morte della fanciulla brasiliana, ma il più affranto senza ombra di dubbio sarà Felipe: quest’ultimo dopo aver ricevuto la tragica notizia da Liberto dirà a Mendez che se non sarà fatta giustizia ci penserà lui a vendicarsi. In seguito Alvarez Hermoso accuserà Genoveva di essere coinvolta con l’arrivo di Santiago nel paese.

Felicia discute con Armando, Maite costretta a trasferirsi a Parigi

Felicia dopo aver discusso con Armando avrà un malore. Intanto Ildefonso corromperà con una grossa cifra la lavandaia che ha denunciato Maite: Camino sarà riconoscente al suo corteggiatore, quando saprà del bellissimo gesto fatto nei confronti della pittrice.

Proprio per merito dell’intervento di Ildefonso, l’insegnante sarà in procinto di essere scagionata: Felicia quando verrà messa al corrente della novità, esigerà che Zaldua continui a stare distante da sua figlia. Quest’ultima a causa dell’accordo sancito tra suo zio Armando e la ristoratrice, dovrà trasferirsi a Parigi: prima di partire, Maite vorrà incontrare Camino per dirle addio in maniera definitiva.