È un annuncio inaspettato quello che ha fatto una protagonista del Trono Over di Uomini e donne il 12 luglio scorso. Tramite il proprio profilo Instagram, Roberta Di Padua ha fatto sapere che a breve si prenderà una pausa, ovvero non pubblicherà Stories e non farà sponsorizzazioni come al solito. La scelta della romana è la conseguenza di un bisogno di ritrovarsi, una necessità di pensare a sé stessa e alla famiglia dopo un anno travagliato soprattutto in amore.

La comunicazione del volto di Uomini e Donne

Dopo aver rilasciato tante interviste nel periodo in cui Uomini e Donne non va in onda, Roberta Di Padua ha preso una decisione che ha spiazzato i fan.

Nelle scorse ore, infatti, la dama ha pubblicato una serie di Instagram Stories per annunciare il suo temporaneo addio ai social network.

Nel lungo sfogo che ha avuto, la protagonista del Trono Over ha fatto sapere che ha bisogno di staccare la spina, di pensare solamente agli affetti più cari e di allontanarsi dal mondo della rete per un po' di tempo.

"È stato un anno impegnativo e difficile. Ci sono stati giorni in cui non so come ho fatto a far finta di nulla. Ho deciso di fermarmi con il mio profilo", ha raccontato la romana il 12 luglio.

Nello spiegare ai suoi sostenitori come mai sparirà per un po' dal web, la ex di Riccardo Guarnieri ha aggiunto: "Ho bisogno di ritrovare la serenità e l'equilibrio che ho perso.

Devo stare da sola e dedicarmi alle cose importanti come mio figlio e gli amici di sempre".

Nessun accenno a Riccardo dopo Uomini e Donne

Roberta ha anche spiegato che medita su questa drastica decisione da settimane, per questo oggi è tranquilla nel renderla pubblica sui social network.

"Le sponsorizzazioni non sono tutto. Se ci sono bene, ma per me è un di più.

Devo prendermi del tempo per me", ha proseguito Di Padua nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in questa metà di luglio.

La dama di Uomini e Donne ha anche rassicurato i follower dicendo che la sua pausa non durerà tanto, il tempo necessario per ritrovare una serenità che da più di un anno non ha per varie motivazioni.

Nel comunicare il suo imminente "arrivederci" a Instagram, la protagonista del Trono Over non ha fatto neppure un velato riferimento al cavaliere col quale ha fatto coppia fino a maggio scorso, Riccardo Guarnieri.

I dubbi sul futuro nel cast di Uomini e Donne

Ascoltando lo sfogo social di Roberta, ad alcuni fan di Uomini e Donne è venuto subito in mente Riccardo. Anche il cavaliere pugliese, infatti, per mesi è sparito da Instagram, ovvero non ha pubblicato né foto né Stories della sua quotidianità.

Pochi giorni fa, però, Guarnieri è riapparso sul web con uno scatto che ha spiazzato i curiosi: nell'immagine in questione, si vede il personal trainer in abito elegante e con una forma fisica davvero invidiabile.

Chi ha visto questo post, non ha potuto far altro che notare il dimagrimento dell'ex di Di Padua, avvenuto soprattutto nel periodo in cui si è assentato dalla rete.

Tornando sulla dama che in queste ore ha annunciato che si prenderà una pausa da Instagram (non pubblicherà contenuti e non farà sponsorizzazioni come sempre), aumentano i dubbi sul suo futuro nel cast del dating-show. Non è scontato, infatti, che Roberta parteciperà alle nuove puntate del format di Maria De Filippi, quelle le cui registrazioni inizieranno a fine agosto, per poi essere trasmesse in televisione a partire da metà settembre.

È probabile, infatti, che la romana segua le "orme" dell'ex Riccardo, che mesi fa ha fatto sapere che la sua avventura davanti alle telecamere di Canale 5 è finita quando la sua ultima storia d'amore è terminata.