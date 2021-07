Rovazzi ha scelto di rompere il silenzio su Fedez. In una recente intervista, il cantante ha parlato del suo rapporto con il marito di Chiara Ferragni. Per un lungo periodo di tempo, i due sono stati uniti da una profonda e sentita amicizia. Poi però qualcosa è cambiato e di punto in bianco hanno smesso di essere amici. Per tanto tempo, entrambi hanno preferito non parlare di questa situazione ma, nelle ultime ore, Rovazzi ha deciso di chiarire la sua posizione ammettendo di essere dispiaciuto per come si sono evolute le cose tra di loro.

La verità di Rovazzi sulla rottura con Fedez

Nel dettaglio, Rovazzi ha fatto una premessa dicendo di essere del parere che mischiare il lavoro all'amicizia può essere sempre molto pericoloso. "È una situazione difficile da spiegare quella lì", ha proseguito poi il cantante che successivamente ha fornito degli inediti indizi e retroscena su quanto fosse successo con il rapper che questa estate sta spopolando con la hit "Mille", cantata insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti.

Rovazzi ha ammesso che lui non avrebbe mai voluto portare questa situazione sul piano pubblico e che gli sarebbe piaciuto sistemarla direttamente con lui, dato che ci sono state diverse occasioni di vedersi e parlare.

'Fa fatica a stringere legami', sbotta Rovazzi

Il cantante ha ammesso che, dopo tutta la situazione, ha avuto modo di rivedere un paio di volte Fedez e di chiarire molti aspetti di tutta la vicenda, che li avevano portati ad avere un contrasto. Alla luce di quello che è successo, Rovazzi non ha nascosto che gli dispiace molto per come sono andate le cose, dato che il loro era un rapporto di amicizia vero, nato ben prima che lui diventasse famoso grazie a una serie di singoli di successo, che l'hanno portato a scalare le classifiche di vendita nel nostro Paese.

"Da un lato c'è una persona che fa veramente fatica a stringere dei legami, a differenza mia, nel senso che è molto malfidato di default lui", ha sentenziato Rovazzi lanciando così una sottile frecciatina a Fedez.

'Mi è dispiaciuto' dice Rovazzi parlando di Fedez

"Mi è dispiaciuto che abbia dovuto portarla sul piano pubblico, quando potevamo oggettivamente parlarne tranquillamente", ha proseguito ancora Rovazzi lasciando intendere che sia stato proprio il marito di Chiara Ferragni a far sì che tale situazione finisse al centro dell'attenzione mediatica e quindi fosse data in pasto ai giornali di gossip.

Insomma questa volta, Rovazzi ha scelto di essere molto chiaro e di vuotare finalmente il sacco sui motivi che hanno portato alla rottura del suo rapporto di amicizia con Fedez, che intanto continua a "lottare" contro il Codacons.