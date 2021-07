Manuela e Stefano sono una delle coppie ancora in gara a Temptation Island. Nella giornata di giovedì 15 luglio, Deianira Marzano ha condiviso sul suo profilo Instagram una segnalazione sui due protagonisti del reality che sarebbero stati avvistati insieme al mare, dopo essere ritornati dalla Sardegna. In base a quanto rivelato dall'esperta di gossip, sembrerebbe quindi che i due fidanzati si stiano ancora frequentando dopo la fine della trasmissione.

Manuela e Stefano avvistati insieme dopo la fine di Temptation Island

Deianira Marzano ha condiviso con i suoi follower una segnalazione ricevuta da un suo fan, in merito a una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island.

L'influencer campana ha mostrato lo screenshot del messaggio privato di una persona, che le ha scritto un messaggio su Manuela Carriero e Stefano Sirena, affermando: ''L'altro giorno erano al mare insieme, si chiama Lido 128 a Brindisi''.

Temptation Island: il commento di Deianira Marzano su Manuela e Stefano

Effettivamente, i due fidanzati del reality condotto da Filippo Bisciglia sono originari proprio del capoluogo pugliese ma, al momento, non c'è certezza sulla segnalazione mostrata da Deianira Marzano. L'influencer campana, a tal proposito, non ha dato per certa la segnalazione, ma non ha nemmeno smentito la cosa, riportando un generico commento in merito, affermando: ''Beh, staremo a vedere''.

Infatti, l'unica cosa che si può al momento fare, è continuare a vedere in televisione cosa accadrà nel viaggio dei sentimenti di Manuela e Stefano.

Temptation Island: Manuela lontana da Stefano e sempre più vicina a Luciano

Nella quarta puntata di Temptation Island, che andrà in onda lunedì 19 luglio, grazie al filmato di anticipazioni ufficiale della trasmissione è possibile sapere quello che accadrà nel prossimo appuntamento fra Stefano e la sua fidanzata Manuela.

Carriero, infatti, sarà sempre più vicina a Luciano. Il tentatore, infatti, mentre sarà nell'appartamento, si confiderà con Manuela e le farà capire che, in ogni caso, lui ci sarà sempre per lei. Il single, inoltre, darà un ultimatum a Carriero e le dirà: ''A te la scelta''. Nella quarta puntata, inoltre, ci sarà un falò ma, al momento, non è chiaro se saranno i due fidanzati pugliesi a confrontarsi di fronte a Filippo Bisciglia.

Non resta pertanto che attendere la sera del 19 luglio, per scoprire come proseguirà il viaggio dei sentimenti delle coppie rimaste in gara e avere ulteriori notizie sugli avvistamenti di Stefano e della sua fidanzata Manuela, per capire se abbiano deciso di lasciare il reality insieme o se si siano lasciati.