Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera americana Beautiful che va in onda nel nostro paese su Canale 5, con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 2 al giorno 8 agosto del 2021. Hope, Liam e Beth si prepareranno al meglio per accogliere Steffy nella sua abitazione dopo la lunga decenza all'interno dell'ospedale, ma la ragazza soffrirà molto perchè non vorrà vedere nessuno. Nel frattempo, il dottor Finnegan prima di mandarla via dall'ospedale le ricorderà che non deve fare l'eroe e che dovrà prendere gli antidolorifici per non sentire il dolore.

Intanto, Flo e Wyatt diranno a Katie la bugia riferita da Sally e Katie andrà immediatamente nella casa della ragazza per cercare un confronto con lei. Infine, Ridge scoprirà che Quinn ha fatto un viaggio fuori città.

Beautiful, prossime puntate dal giorno 2 all'8 agosto del 2021: Thomas ritornerà a casa dopo il disastro del matrimonio

Nelle prossime puntate della soap opera Beautiful, Wyatt confesserà tutto il suo amore nei confronti di Flo, mentre Thomas farà rientro a casa dopo il suo disastroso matrimonio. Nel frattempo, Katie si arrabbierà molto con Sally per averla soltanto usata nel ricattare emotivamente Wyatt. Infine, Ridge crederà sempre di più che stia perdendo qualcosa di importante in merito al suo tempo passato a Las Vegas.

Spoiler Beautiful fino al giorno 8 agosto: Brooke e Ridge parleranno del loro passato, presente e futuro

Nei prossimi episodi di Beautiful, Flo e Wyatt daranno il loro benvenuto a Shauna, mentre Steffy sarà sempre più presa fisicamente dal fascino di Finn e tra loro nascerà anche un flirt. Nel frattempo, Brooke e Ridge parleranno del loro presente, futuro e passato e prenderanno la decisione di voler ricominciare ancora una volta insieme.

Infine, Quinn dirà di aver voluto invitare Shauna nella sua casa e Ridge rimarrà senza parole quando verrà a sapere anche che hanno fatto un viaggio fuori città.

Ridge sempre più perplesso a causa del viaggio che Quinn ha fatto fuori città

Le anticipazioni di Beautiful, rivelano che Quinn sarà molto felice, mentre Ridge sarà sempre più perplesso.

Intanto, Brooke dirà a Donna che nulla potrà rovinare la sua vita insieme a Ridge. Nel frattempo, Wyatt e Flo saranno contenti di aver ritrovato l'amore e passeggeranno abbracciati mano nella mano. Intanto, dopo la partenza di Ridge, Quinn manderà un avvertimento a Shauna prima di celebrare il grande risultato. Infine, il padre di Thomas dovrà affrontare un grande dilemma quando tornerà nuovamente nell'abitazione di Brooke. Cosa avrà scoperto esattamente Ridge Forrester?