Non passa giorno che qualche blog non condivida notizie o Gossip sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, quella che esordirà su Canale 5 attorno alla metà di settembre. Stando a quello che si vocifera nelle ultime ore, tra i futuri inquilini della casa più spiata d'Italia potrebbero esserci anche: l'attore Alex Belli, l'imprenditore Michele Casalino e la showgirl Ainnet Stephens.

Aggiornamento sui concorrenti del Grande Fratello Vip

Si allunga l'elenco dei possibili concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Le ultime celebrità che sono state accostate al cast del reality-show Mediaset, provengono da settori diversi del mondo dello spettacolo, e alcuni sono più conosciuti di altri.

Stando a quello che si vocifera in queste ore, potrebbero partecipare al format condotto da Alfonso Signorini: l'attore e regista Alex Belli (già ospite di un'edizione Nip alla quale partecipava la sua ex Mila Suarez), la soubrette e valletta Ainnet Stephens (volto di programmi come Chiambretti Night, Quelli che il calcio, Azzardo e Real tv) e Michele Casalino.

Quest'ultimo nome non dirà nulla agli appassionati di televisione e gossip, perché è un imprenditore e modello campano che al GF Vip potrebbe iniziare una carriera alternativa, basata soprattutto sulla popolarità e l'esposizione mediatica.

Gli altri candidati al Grande Fratello Vip

Nei giorni scorsi, inoltre, è circolata l'indiscrezione secondo la quale almeno cinque celebrità avrebbero già la certezza di partecipare al Grande Fratello Vip 6.

Secondo i giornalisti, infatti, a partecipare alla sesta edizione del reality Mediaset saranno: la cantante lirica Katia Ricciarelli, la figlia d'arte Anna Lou Castoldi, l'ex nuotatore Manuel Bortuzzo, l'ex Miss Italia Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi.

Quest'ultimo, un po' come Michele Casalino citato prima, è un imprenditore che è salito agli onori della cronaca rosa per aver avuto dei flirt con showgirl bellissime: il campano, infatti, è uscito per un periodo con Belen Rodriguez e poi con Dayane Mello.

Tra gli altri aspiranti "vipponi", spiccano: la soubrette Francesca Cipriani (già inquilina della casa molti anni fa, altri esordi), l'opinionista Maria Monsè, lo sportivo Alex Di Giorgio e l'ex tronista Sophie Codegoni.

Sarebbe saltata all'ultimo momento, invece, la trattativa per portare Giovanni Ciacci tra le mura di Cinecittà dopo l'estate.

Hanno smentito una loro eventuale partecipazione al GF Vip, invece, Nina Moric e Melissa Satta.

Il meccanismo del prossimo Grande Fratello Vip

L'edizione 2021/2022 del Grande Fratello Vip, debutterà sul piccolo schermo tra meno di due mesi: è prevista per metà settembre, infatti, la messa in onda della prima puntata, quella in cui saranno presentati ufficialmente i concorrenti di quest'anno.

A condurre per il terzo anno consecutivo il reality-show di Canale 5, sarà Alfonso Signorini, che stavolta sarà affiancato da due donne diversissime ma agguerrite: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono già state confermate nel ruolo di opinioniste del programma Mediaset.

Prima della partenza, si sa già che se gli ascolti saranno buoni e in linea con quelli della quinta stagione, la trasmissione sarà allungata di qualche mese, probabilmente fino ai primi scampoli del nuovo anno.

Il GF Vip 6 andrà in onda due volte a settimana sin dall'esordio, arrivando a fare compagnia al pubblico il lunedì e il venerdì sera fino a nuovo ordine dei vertici di rete. Il vincitore, dunque, sarà eletto dopo un lungo e tortuoso percorso, un po' come è accaduto pochi mesi fa quando a trionfare è stato Tommaso Zorzi.