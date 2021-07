Il Grande Fratello Vip 6 riaprirà i battenti ufficialmente a settembre. In queste settimane, gli autori e il padrone di casa Alfonso Signorini, stanno ragionando sul cast di concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, pronti a mettersi in gioco in questa nuova avventura. Tra i tanti nomi che circolano in queste ore vi sono quelli di alcuni personaggi che in passati hanno già partecipato ad altri reality come nel caso di Alex Belli ma anche Marco Carta, che potrebbe essere un nuovo inquilino di Cinecittà.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6: chi sono i candidati in lizza

Nel dettaglio, le indiscrezioni sui concorrenti in lizza per il Grande Fratello Vip 6 rivelano che tra i candidati ci sarebbe un cantante protagonista di un talent show che in passato ha avuto modo già di partecipare ad un altro reality show.

I nomi più accreditati, sembrano essere quelli di Marco Carta e Valerio Scanu, dato che entrambi in passato hanno partecipato ad un'edizione (diversa) dell'Isola dei famosi targata Mediaset e hanno condiviso anche il palco di Tale e Quale Show, il varietà delle imitazioni condotto da Carlo Conti.

E poi ancora la lista dei concorrenti di questa nuova attesissima edizione del reality show Mediaset potrebbe arricchirsi con il nome di Alex Belli, popolare attore fiction e soap opera, noto soprattutto per la sua partecipazione a Centovetrine ma anche per essere stato un ex naufrago dell'Isola dei famosi di Canale 5.

Carmen Russo potrebbe tornare nella casa del GF Vip 6

Tra i candidati che potrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, a partire dal prossimo settembre 2021, spicca anche il nome di Carmen Russo.

Anche in questo caso, ci troviamo di fronte al nome di una protagonista del mondo dello spettacolo decisamente avvezza al genere reality show.

In passato, infatti, ha partecipato a diverse edizioni dell'Isola dei famosi (anche in Spagna, dove ne è uscita vincitrice) ed ha preso parte anche una passata edizione del GF Vip, entrando però in corso d'opera e senza lasciare la sua "impronta".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Soleil Sorge tra le candidate al GF Vip 6

Occhi puntati anche su Manila Nazzaro, ex Miss Italia e concorrente di una passata edizione di Temptation Island Vip, la quale sarebbe in dirittura d'arrivo per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Anche Katia Ricciarelli sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di concorrenti del nuovo Grande Fratello Vip 6.

Tra i nomi circolati in queste ore, anche quello di Soleil Sorge, ex protagonista di Uomini e donne, che tornerebbe sotto i riflettori del reality show dopo esserne stata una protagonista indiretta qualche anno fa, quando lasciò in diretta il suo fidanzato Luca Onestini.