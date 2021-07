In Beautiful, l'incidente in moto in cui verrà coinvolta Steffy, porterà serie conseguenze alla giovane Forrester, che rischierà di perdere Kelly. La figlia di Ridge comincerà ad abusare di antidolorifici e che la porteranno a svenire sul pavimento di casa. Sarà Liam a ritrovarla, scoprendo tra l'altro il flacone delle pillole nascoste sotto i cuscini del divano. Spencer sarà preoccupato sia per Steffy che per la piccola Kelly e deciderà quindi di portare con sé la figlioletta.

Steffy soffre di dolori atroci dopo l'incidente

In Beautiful le prossime puntate in onda su Canale 5, si concentreranno su Steffy e sui postumi dell'incidente occorsole con Bill.

La giovane dopo essere stata priva di conoscenza, si risveglierà ma, sin da subito, soffrirà di lancinanti dolori alla schiena. Per questo, comincerà ad assumere degli antidolorifici prescritti dal dottor Finn. In seguito, Steffy farà ritorno a casa, felice di tornare ad occuparsi di Kelly, nascondendo però a tutti, l'entità dei dolori di cui continuerà a soffrire. Accanto a lei ci sarà anche Thomas, il quale farà ritorno a Los Angeles per stare vicino alla sorella.

Anticipazioni Beautiful: Steffy abusa di antidolorifici, Liam la trova svenuta

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Liam e Hope si occuperanno di Kelly per dare modo a Steffy di recuperare le energie dopo l'incidente. La figlia di Ridge fatichera a riprendersi a causa dei forti dolori e, su consiglio anche di Thomas, chiederà a Vinny di procurarle delle pasticche più forti.

Il tutto, a lungo andare, porterà Steffy ad entrare in una sorta di dipendenza che le farà perdere il controllo. Liam e Hope saranno preoccupati per lei e tutto precipiterà nel momento cui Liam ritroverà Steffy svenuta sul pavimento di casa. Sarà in questa circostanza, che Spencer troverà sotto i cuscini del divano, il flacone di pasticche che la giovane si sarà procurata tramite Vinny.

Liam porta via Kelly a Steffy, lei minaccia tutti con un coltello

In Beautiful dunque, le prossime puntate vedranno Steffy in seria difficoltà. Liam a seguito degli ultimi accadimenti, deciderà di portare via Kelly da casa di Steffy,. Una drastica decisione che porterà la figlia di Ridge a perdere del tutto il controllo. Sotto l'effetto dei farmaci, Steffy di convincerà che Liam e Hope vogliano portarle via tutto e deciderà di recarsi a casa di Brooke armata di un coltello.

Fuori di sé, Steffy minaccerà i presenti, compreso il padre, giunto sul posto dopo essere stato messo al corrente da Thomas della dipendenza di Steffy. Riuscirà Ridge a riportare sulla buona strada la figlia? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.