Alla quarta puntata di Temptation Island il pubblico ha assistito al falò di confronto tra Federico e Flò. Lui era lì per tradirla e lei, restando sulle sue posizioni, ha avuto la forza di lasciarlo. Floriana Angelica è andata su tutte le furie dopo che nel Pinnettu ha guardato dei video in cui è apparso Federico complice della tentatrice Vincenza, che lo ha stregato. "Stiamo inguaiati per come evolvono le cose…", ha detto a bassa voce Federico alla tentatrice. "Che schifo", ha sbottato invece Floriana, nel guardare la scena. Poi ha avuto delle reazioni molto più dure non appena ha visto il compagno e la tentatrice abbracciati.

"Ho buttato un anno della mia vita…", ha strepitato Floriana piangendo e chiedendo il confronto con Federico.

Alla richiesta di chiarimento di Floriana, Federico ha deciso di non presentarsi all'incontro davanti al falò. Bisciglia poi ha chiesto con delicatezza alla ragazza come si sentiva e lei ha risposto con tono secco: 'Male… devo tornare di là…' e, ritornando nel villaggio delle fidanzate, ha bofonchiato: "Ridicolo… ha rifiutato".

Le novità per Floriana Angelica non finiscono qua, perché lei, davanti al falò, con le altre fidanzate, ha dovuto visionare altri video clip che hanno palesato un feeling più intimo e pericoloso tra Federico e Vincenza.

Ha chiesto un altro incontro con lui che però ha accettato. "Fai schifo… sono qui per chiudere la storia… così l’avventura con quella te la fai fuori…", ha sentenziato Floriana nel corso del falò, mettendo con le spalle al muro ogni forma di giustificazione di Federico.

"Ho capito che non mi ami… non hai rispetto di me… con te… non ci torno, torna da quella" ha ringhiato la ragazza. Poi lui ha pianto e lei non si è intenerita. ‘Non mi interessa… se piangi’. Lui le ha detto che non prova nulla per la tentatrice, malgrado poco prima dell’incontro con Floriana abbia promesso a Vincenza che l’avrebbe voluta risentire nel futuro. "Non mi interessa…", ha confermato Flò. Poi il conduttore Bisciglia ha cercato di mettere pace tra i due, spingendo la coppia a un confronto tranquillo e tentando in maniera sottile di dare una svolta per far si che la loro relazione ripartisse. Un atteggiamento che ha causato numerose proteste da parte dei telespettatori su Twitter.