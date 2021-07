Il Grande Fratello Vip 6 tornerà in onda dal prossimo settembre e intanto circolano le prime indiscrezioni sul cast di concorrenti di questa nuova attesissima edizione. A lanciare un nuovo retroscena su chi varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che dal suo profilo Instagram ha svelato che a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà sarà l'ex tronista di Uomini e donne Sophie Codegoni, protagonista attualmente di una storia d'amore con Fabrizio Corona.

Retroscena cast Grande Fratello Vip 6: parla Rosica

Nel dettaglio, il nome di Sophie Codegoni come nuova inquilina della casa del Grande Fratello Vip 6 circolava da diverse settimane. Del resto non sarebbe la prima volta che gli autori, del reality show Mediaset, attingano concorrenti del cast dai protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

L'ex tronista, che in questo ultimo periodo si è fatta notare per la sua storia d'amore con Fabrizio Corona, ovviamente non ha proferito parola su quanto viene detto e scritto sul suo conto.

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che sul suo profilo ufficiale ha confermato che Sophie sarà una delle concorrenti di questa sesta edizione del celebre reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

L'ex tronista Sophie Codegoni sarebbe la prima concorrente del GF Vip 6

"Sophie Codegoni è la prima inquilina ufficiale della casa del Grande Fratello Vip 6. Adesso è certo. Grazie a Fabrizio Corona si è aggiudicata l'ingresso, tramite l'amico Signorini", ha scritto Rosica sui social.

Così, secondo quanto riporta l'esperto di gossip, dopo l'esperienza a Uomini e donne, Sophie si ritroverebbe a vivere la sua seconda esperienza televisiva all'interno della casa più spiata d'Italia, dove sicuramente potrebbe aver modo di parlare anche della sua relazione con Corona.

Nelle ultime ore sono emerse anche altre indiscrezioni in merito al cast di concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip 6.

Ci sarebbero trattative con Raffaella Fico e Raz Degan per il GF Vip 6

Tra i nomi venuti fuori vi è quello della showgirl Raffaella Fico, che pare sia ben vista da Alfonso Signorini, il quale vorrebbe riportarla all'interno della casa di Cinecittà.

Occhi puntati anche sul "bello e impossibile" Raz Degan, noto al grande pubblico per la sua lunga storia d'amore con la conduttrice Paola Barale e per la sua partecipazione a L'Isola dei famosi, dove si era messo in mostra per il suo carattere decisamente "fumantino", che potrebbe creare delle ottime dinamiche anche all'interno del reality show di Signorini.