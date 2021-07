I palinsesti Rai per l'autunno 2021 prevedono il ritorno di diversi show di successo condotti da presentatori che sono ormai diventati dei punti di riferimento per la Tv di Stato. Tra i programmi che torneranno sul piccolo schermo c'è innanzitutto The Voice Senior, il talent-show dedicato al mondo della terza età condotto da Antonella Clerici, ma anche Tale e Quale Show, il varietà delle imitazioni Vip presentato da Carlo Conti.

Le due trasmissioni torneranno in onda nella prossima stagione televisiva con delle novità e dei cambiamenti legati alle rispettive giurie.

Cambio in giuria a The Voice Senior 2: anticipazioni nuovi palinsesti Rai

Dopo la prima edizione di The Voice Senior, Antonella Clerici tornerà al timone del talent-show dedicato alle ugole d'oro senior. Il programma partirà alla metà di novembre su Rai 1 e si prevedono dei piccoli cambiamenti in giuria.

Al posto di Al Bano e di sua figlia Jasmine arriverà la cantante Orietta Berti, reduce dal successo ottenuto quest'anno prima a Sanremo, poi col singolo estivo cantato con Fedez e Achille Lauro.

Accanto ad Orietta Berti torneranno i tre giudici della passata edizione: Gigi D'Alessio, il rapper Clementino e la signora del rock italiano, Loredana Bertè.

Tale e Quale Show 2021: concorrenti e giuria

Novità in arrivo anche a Tale e Quale Show 2021, il varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti, ormai diventato un appuntamento fisso della programmazione autunnale di Rai 1.

In questi giorni, il conduttore toscano ha svelato il cast ufficiale dei concorrenti che potrà contare anche sulla presenza di Pierpaolo Pretelli, Biagio Izzo, Alba Parietti e Dennis Fantina.

In giuria, invece, ci saranno dei cambiamenti: al posto di Vincenzo Salemme arriverà Cristiano Malgioglio, che giudicherà le esibizioni in compagnia di Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

E poi ancora, sempre restando nell'orbita del prime-time autunnale di Rai 1, è previsto il ritorno di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.

Milly Carlucci ritorna con Ballando con le stelle: anticipazioni palinsesti Rai autunno 2021

Quest'anno lo show del sabato sera andrà in onda a partire dal mese di ottobre: la padrona di casa ha già riconfermato la giuria mentre, per quanto riguarda il parterre di concorrenti, al momento l'unico confermato è Morgan. Tra i maestri di ballo, invece, non ci sarà Raimondo Todaro.

Il ballerino, sui social, ha annunciato il suo addio alla trasmissione di Milly Carlucci e, come vi abbiamo anticipato in anteprima su Blasting News, sarebbe in trattativa per prendere parte alla prossima edizione di Amici, il talent-show di Maria De Filippi in onda da settembre su Canale 5.