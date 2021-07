Dopo che i dirigenti Mediaset hanno anticipato la struttura e il meccanismo del Grande Fratello Vip 6, i giornalisti sono tornati al lavoro per scovare i futuri concorrenti. Stando a quello che si vocifera in rete, sarebbero già certi di entrare nella casa più spiata d'Italia celebrità come Katia Ricciarelli, Giovanni Ciacci e Manuel Bortuzzo. La produzione del reality, invece, avrebbe avuto un ripensamento sul ritorno di Pamela Prati a Cinecittà: alla showgirl, potrebbe essere preferito Gianmaria Antinolfi, ex fiamma di Belen e di Dayane Mello.

Nuove indiscrezioni sui protagonisti del Grande Fratello Vip 6

Anche se mancano più di due mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, i siti e le riviste di Gossip sono alla ricerca dei personaggi famosi che comporranno il cast della sesta edizione. In questi primi giorni di luglio, ad esempio, i giornalisti hanno reso pubblici i nomi di alcune celebrità che sarebbero già confermati nei ruolo di 'vipponi' della stagione che Alfonso Signorini condurrà da metà settembre.

Dovrebbero quasi certamente entrare nella casa di Cinecittà: Katia Ricciarelli (cantante lirica e volto tv), Giovanni Ciacci (stylist ed opinionista di molte trasmissioni), Manuel Bortuzzo (ex nuotatore protagonista di un episodio di cronaca che lo ha costretto su una sedia a rotelle) e Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e di Asia Argento).

Due showgirl pronte al Grande Fratello Vip bis

Per quanto riguarda i personaggi che potrebbero bissare l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, in questi giorni sono trapelate indiscrezioni opposte. Francesca Cipriani sarebbe ancora in lizza per diventare 'vippona' della sesta edizione (a circa 15 anni di distanza dalla sua prima volta), mentre Pamela Prati non dovrebbe ritentare l'avventura a Cinecittà dopo l'exploit e l'uscita spettacolare di qualche stagione fa.

I giornalisti di gossip, inoltre, inseriscono nella lista dei candidati al cast del reality Mediaset, un imprenditore napoletano che è conosciuto soprattutto per i flirt che ha vissuto con due bellissime donne dello spettacolo. Tra i protagonisti della sesta edizione del format di Canale 5 potrebbe esserci anche Gianmaria Antinolfi, ex fiamma di Belen Rodriguez e di Dayane Mello.

Il meccanismo del Grande Fratello Vip 6

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sui personaggi famosi che a metà settembre varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, di recente i fan hanno ricevuto aggiornamenti sulla sesta edizione del reality-show. Nel corso della presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha anticipato che il Grande Fratello Vip tornerà dopo l'estate con una formula pressoché identica a quella della passata stagione.

Per il momento, si sa che il programma andrà in onda ogni lunedì sera con la possibilità di un raddoppio al venerdì. Sono previste 13 puntate più altri otto appuntamenti in prima serata: queste dirette saranno condotte da Alfonso Signorini, confermato nel ruolo di padrone di casa per il terzo anno consecutivo.

Le opinioniste di questa edizione, invece, saranno Adriana Volpe (ex gieffina) e Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis).

Qualora la trasmissione dovesse ottenere ascolti in linea con quelli ottimi del GF Vip 5, i dirigenti di rete hanno già fatto sapere che sarà allungata: esattamente come è accaduto qualche mese fa, la finale del format potrebbe slittare a data da destinarsi per cavalcare l'onda di un successo che al reality di Canale 5 mancava da tempo e che è riesploso solo di recente.