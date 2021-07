Prosegue l'appuntamento con le riprese de Il Paradiso delle Signore 6 e arrivano le prime anticipazioni su quello che sta succedendo sul set della seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1. Una sesta stagione che tornerà a dare grande spazio alle vicende di Vittorio Conti, il quale si ritroverà a dover fare i conti con l'assenza di sua moglie Marta. Tuttavia, Vittorio riuscirà a trovare la forza e il coraggio per ripartire da zero e riprendere in mano le redini della sua vita, al punto che potrebbe ritrovarsi ad essere contesto da ben due donne.

Vittorio riparte senza Marta: anticipazioni Il Paradiso 6 nuove puntate

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che è confermata l'uscita di scena di Marta Guarnieri.

La donna non avrà alcun tipo di ripensamento e porterà a termine il suo piano, che prevede il trasferimento in America, dove ad attenderla ci sarà una nuova esperienza professionale.

Di conseguenza, Vittorio si ritroverà da solo a Milano, pronto a prendere in mano le redini non solo del grande magazzino (che gli tocca gestire) ma anche della sua vita.

Si riaccende la passione tra Beatrice e Vittorio?

I primi spoiler sulle trame della sesta stagione de Il Paradiso, rivelano che in un primo momento Conti si dedicherà anima e corpo al suo lavoro, al punto da creare anche la prima rivista ufficiale del negozio, con la quale potranno tenere informate e aggiornate le loro preziose clienti, su tutte le nuove uscite che troveranno poi nel grande magazzino.

Ma col passare delle settimane, Vittorio riuscirà a riscoprire di nuovo anche il suo lato sentimentale. Al suo fianco, in questo nuovo capitolo della soap opera pomeridiana di Rai 1, ci sarà la cognata Beatrice, che per lui continuerà ad avere un ruolo importante.

Tra i due, in passato, c'era stato anche del tenero e non si esclude che dopo l'addio di Marta, possa riaccendersi di nuovo la fiamma della passione tra Vittorio e Beatrice, dato che entrambi possono considerarsi single.

Vittorio diviso in amore? Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso 6 rivelano che ci sarà anche il ritorno in scena di un personaggio che ha preso parte alle prime stagioni della serie, quando ancora andava in onda in prima serata.

Trattasi di Anna Imbriani, la vecchia contabile del grande magazzino, la quale tornerà di nuovo a Milano e potrebbe tornare a svolgere di nuovo la sua mansione, al servizio di Conti.

E, a tal proposito, non si esclude che tra Conti e la bella Anna possa venirsi a creare un feeling particolare, al punto che Vittorio potrebbe trovarsi ad essere conteso da sua cognata e dalla Imbriani.