Tra gli appuntamenti più attesi della prossima stagione televisiva Rai vi è sicuramente quello con Il Paradiso delle Signore 6. La fortunata soap opera, campione di ascolti del primo pomeriggio, tornerà in onda da settembre con la messa in onda delle nuove puntate, che si preannunciano ricche di colpi di scena. Intanto però, in merito alla programmazione di questo sesto capitolo della serie, non si esclude che possano esserci dei cambiamenti e che la soap possa anticipare il debutto in televisione di una settimana.

