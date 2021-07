In Beautiful le puntate in onda su canale 5 dal 18 al 24 luglio prossimi saranno ricche di avvenimenti.

Steffy avrà un incidente, mentre sarà in sella alla sua moto. La giovane verrà accidentalmente investita con l'auto da Bill Spencer e finirà in ospedale in gravi condizioni. Colpi di scena in arrivo anche per quanto riguarda Sally, la quale, ormai smascherata da Flo, la rapirà e cercherà di passare un'ultima notte di passione con Wyatt per rimanere incinta di lui. Un folle piano quello della giovane stilista, il cui esito verrà svelato solo con il prosieguo delle puntate.

Flo sviene dopo essere stata colpita alla testa da Sally

Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5, i quali non rimarranno delusi nemmeno la prossima settimana.

Dando uno sguardo alle anticipazioni delle trame in onda sino al 24 luglio infatti, si viene a sapere che Flo avrà un duro faccia a faccia con Sally dopo aver scoperto che la stilista non sarà affatto malata. La farsa architettata da Spectra con la complicità della dottoressa Escobar sarà sul punto di essere svelata a tutti ma ciò non accadrà nell'immediato visto che la figlia di Shauna verrà colpita alla testa prima di riuscire ad avvertire Wyatt. Flo cadrà a terra svenuta, mentre Sally studierà una nuova mossa per non perdere Wyatt.

Liam nel frattempo, andrà a casa di Steffy per far visita alla figlia Kelly mentre Bill cercherà di convincere Katie a tornare insieme. Logan non si fiderà più del magnate e non riuscirà a perdonare il suo tradimento con Brooke.

Sally Spectra rapisce Flo per poter rimanere incinta di Wyatt

In Beautiful, Sally sarà fuori controllo e deciderà di tenere prigioniera Flo il tempo necessario per attuare un nuovo piano.

Con il prosieguo delle puntate, nonostante la dottoressa Escobar la esorti a terminare la farsa, Sally deciderà di rapire Flo, tenendola legata ad un termosifone. Al suo risveglio, la figlia di Shauna scoprirà il nuovo folle piano che Sally avrà intenzione di attuare, ossia quello di passare una notte di passione con Wyatt per rimanere incinta di lui.

Quest'ultimo nel frattempo, ignaro di tutto, si ritroverà ad ascoltare lo sfogo del padre Bill, il quale sarà rammaricato per non essere riuscito a convincere Katie a perdonarlo.

Beautiful, anticipazioni: Steffy travolta con l'auto da Bill finisce in coma

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Steffy deciderà di uscire in moto, mentre Liam si offrirà di occuparsi di Kelly. Bill nel frattempo, deciderà di passare a trovare la nipotina alla casa di Malibù ma, nel tragitto, si scontrerà con la sua auto proprio con Steffy. Quest'ultima, dopo essere stata travolta, rimarrà priva di sensi sull'asfalto e Bill chiamerà disperato i soccorsi. Steffy giungerà in ospedale in gravi condizioni e sarà in coma.

Flo intanto, nel tentativo di liberarsi farà cadere accidentalmente Sally, la quale rimarrà per qualche istante priva di sensi, dandole la possibilità di inviare un messaggio di aiuto al fidanzato. In seguito, Spectra si recherà a casa di Wyatt per attuare il suo piano.