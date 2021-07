Belen Rodriguez è tornata al centro dell'attenzione mediatica dopo la nascita della piccola Luna Marì. La showgirl argentina nella giornata di ieri, ha annunciato sui social il lieto evento. Per la seconda volta nella sua vita, è diventata mamma e questa volta di una femminuccia che ha già scelto di presentare ai suoi fan social. Un momento di grande gioia per Belen e per il suo compagno Antonino Spinalbese che, in queste ore, ha ricevuto gli auguri anche da parte della sua ex fidanzata storica.

I primi momenti di Belen Rodriguez con la figlia Luna

Nel dettaglio, Belen dopo aver partorito ha annunciato sui social l'arrivo della piccola Luna Marì, svelando ai suoi numerosi fan social che si tratta di una bambina di circa tre chili.

La showgirl argentina ha anche condiviso i primi scatti di sua figlia sui social e anche i momenti delle prime poppate.

Proprio in queste ultime ore, Belen ha deciso di condividere su Instagram un breve video mentre allatta la sua amata bambina e subito dopo una foto esplicita, dove la si vede bellissima più che mai, "dar da mangiare" alla sua figlioletta nata da poche ore.

Un momento di grande gioia e serenità per Belen che, al suo fianco, ha il fidanzato Antonino, il padre della piccola Luna Marì, nonché l'uomo che le ha fatto ritrovare di nuovo il sorriso e la felicità dopo la fine del turbolento matrimonio con Stefano De Martino.

Il like degli ex fidanzati di Belen alle prime foto con Luna Marì

E, sempre Belen, sui social ha condiviso le prime immagini di Antonino nelle vesti di papà: per lui, infatti, a differenza della showgirl argentina si tratta della prima volta che prova questa immensa emozione.

Tanti gli auguri che sono arrivati alla coppia al centro del Gossip di queste ore dopo l'arrivo della piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez, ad esempio, ha ricevuto i complimenti e le felicitazioni di molte persone dello spettacolo e della televisione come nel caso di Simona Ventura e Elodie.

Tra i like alle prime foto di Belen con la figlioletta, ci sono anche quelli di due suoi ex fidanzati storici. Trattasi di Marco Borriello e di Stefano De Martino (in questo caso anche ex marito e padre del primo figlio Santiago).

L'ex di Antonino fa gli auguri al neo papà

Anche Antonino Spinalbese ha ricevuto gli auguri da parte della sua ex fidanzata. Chiara Maria Mannarino, classe 1993, ha rilasciato una brevissima intervista al portale FanPage, con la quale ha voluto far sentire la sua vicinanza e il suo affetto al giovane hairstylist che ha fatto parte della sua vita per ben quattro anni.

"Antonino è una persona molto dolce e protettiva, sono sicura che sarà un bravo papà", ha dichiarato l'ex fidanzata dell'attuale compagno di Belen Rodriguez.