Prosegue l'appuntamento con Temptation Island 2021 in tv e tra le coppie che stanno destando particolarmente attenzione vi è quella formata da Manuela e Stefano. Il rapporto tra i due sta facendo acqua da tutte le parti, complice un avvicinamento della fidanzata a uno dei tentatori del villaggio, che proprio non è piaciuto a Stefano. Al tempo stesso, il fidanzato si è lasciato andare a delle dichiarazioni forti e talvolta "sessiste" nei confronti della sua fidanzata, che l'hanno profondamente delusa. In attesa delle ultime due puntate del reality, in queste ore circola una segnalazione sulla coppia e si ipotizza che i due si siano detti addio al falò.

Rapporto in crisi tra Manuela e Stefano a Temptation Island 2021

Nel dettaglio, durante questa esperienza a Temptation Island, Manuela si è lasciata andare un po' troppo con il single Davide, cedendo a una serie di comportamenti e atteggiamenti che dall'altra parte del villaggio hanno fatto inalberare Stefano.

Il fidanzato, però, non è stato molto elegante nei confronti di Manuela al punto da definirla una "mantenuta" che non saprebbe fare altro se non i servizi di casa.

Frasi che hanno ferito Manuela e che hanno scatenato anche accese polemiche sul web e sui social contro Stefan, che potrà difendersi soltanto nel momento in cui calerà il sipario sul reality show Mediaset condotto da Filippo Bisciglia.

La segnalazione su Manuela e Stefano dopo Temptation

Ma cosa succederà tra Manuela e Stefano al fatidico falò di confronto finale di Temptation Island 2021? Sui social, Deianira Marzano ha riportato una succulenta segnalazione sulla coppia protagonista di questa seguitissima edizione del reality show e sembrerebbe proprio che i due si siano detti addio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una ragazza, infatti, ha beccato Manuela in una pizzeria di Brindisi mentre parlava con delle amiche e faceva un resoconto della sua esperienza nel villaggio delle tentazioni di Canale 5.

"Da quello che dice sembra si siano lasciati", viene riportato nella segnalazione social e poi ancora sembrerebbe che Manuela abbia detto che, nonostante tutto quello che è successo a Temptation Island, lei vorrebbe ancora bene al suo fidanzato.

Le presunte dichiarazioni di Manuela su Stefano

"Io comunque gli voglio bene, anche se è uno st...", avrebbe detto Manuela in pizzeria parlando con delle amiche e invitando loro a non perdersi gli ultimi appuntamenti con il reality show di Canale 5, perché ci sarà "un bel finale".

Insomma dalla premesse sembrerebbe che la love story tra Manuela e Stefano sia giunta al capolinea e che i due siano usciti da single dal villaggio delle tentazioni. Per scoprire l'effettiva verità, però, bisognerà attendere la messa in onda delle puntate finali in programma il 26 e 27 luglio su Canale 5.