Arriveranno nuovi volti ne Il Paradiso delle Signore 6. Nelle ultime settimane sul web si è parlato molto degli attori che entreranno a far parte del cast e dei ruoli che potrebbero ricoprire nella celebre soap di Rai 1. Tra le new entry femminili è stata annunciata Lucrezia Massari, nota per aver recitato nelle fiction Pezzi Unici e Che Dio ci aiuti. Mentre per altri interpreti si attende ancora conferma, per quanto riguarda l'attrice toscana si può già affermare con certezza quale ruolo avrà all'interno del grande magazzino. Stando alle anticipazioni emerse dai social, la giovane interprete sarà una delle nuove Veneri del Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Lucrezia Massari sarà una nuova Venere

ll Paradiso delle signore accoglierà nella sesta stagione nuovi arrivi e riabbraccerà personaggi assenti nella soap da diverso tempo. Tra i primi, sono stati annunciati gli attori Massimo Poggio, Moisè Curia, Valentina Bartolo e Lucrezia Massari. Da qualche giorno è stato reso noto che quest'ultima sarà una Venere del grande magazzino milanese. Ciò è emerso da una foto inserita nelle stories di Instagram in cui si vedono le attrici Grace Ambrose (Stefania Colombo), Francesca Del Fa (Irene Cipriani), Mariavittoria Cozzella (Dora Vianello), Elisa Cheli (Paola Galletti) e la new entry Lucrezia Massari, tutte con l'abito che indossano le commesse del Paradiso.

Tra gli attori che faranno ritorno nella soap, il pubblico rivedrà Neva Leoni (Tina Amato), Giulia Vecchio (Anna Imbriani) e Filippo Scarafia (Roberto Landi).

Tra i ritorni ne Il Paradiso delle signore 6 anche Tina Amato, ma senza Sandro Recanati

Nelle puntate inedite de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal 13 settembre, i telespettatori assisteranno al ritorno a Milano di Tina Amato, terzogenita di Giuseppe (Nicola Rignanese) e Agnese (Antonella Attili) e sorella di Antonio (Giulio Corso) e Salvatore (Emanuel Caserio).

Il personaggio è uscito di scena alla fine della terza stagione, quando ha intrecciato una relazione stabile con il discografico Sandro Recanati e insieme si sono trasferiti a Londra dove la giovane ha intrapreso la carriera di cantante. Attualmente non si conoscono i dettagli sul motivo che riporterà l'ex Venere in Italia.

Tuttavia, una cosa è certa: tornerà senza Recanati. Infatti, almeno inizialmente, il nome dell'interprete, l'attore Luca Capuano, non sarà presente nella soap. Resta da vedere quali saranno le scelte degli autori, se giustificare in qualche modo la sua assenza attraverso le spiegazioni di Tina, oppure se scegliere una soluzione narrativa più drastica, come la separazione o la morte.