Trascorsa l'estate 2021, con la nuova stagione televisiva ripartiranno anche le puntate inedite de Il Paradiso delle Signore. Mentre sono in corso le riprese, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulle trame della soap. È il caso della famiglia Amato, al centro di più storyline attualmente in sospeso. Una di queste è incentrata su Giuseppe. Il capofamiglia, stando a quanto mostrato alla fine della quinta stagione, ha una relazione con una donna di nome Petra, la quale è in dolce attesa e lo aspetta in Germania. L'intento dell'uomo è - ovviamente - continuare a nascondere la scomoda verità.

Ma per quanto riuscirà a mantenere il segreto?

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Giuseppe nasconde la sua imminente paternità

Al Paradiso delle signore tirerà aria di novità. Vittorio si butterà a capofitto nel lavoro con il progetto editoriale della rivista Il Paradiso Market, faranno ritorno due personaggi femminili: Tina Amato (Neva Leoni) e Anna Imbriani (Giulia Vecchio). La prima rientrerà a Milano da Londra dopo essere diventata un'affermata cantante. La seconda, stando alle anticipazioni, inizierà a lavorare con Beatrice (Caterina Bertone) e porterà un po' di scompiglio nella vita di Vittorio (Alessandro Tersigni). Intanto, Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) continuerà a celare l'imminente paternità, ma il segreto non durerà per molto.

Infatti, secondo le indiscrezioni presenti sul web, la verità verrà fuori.

La verità sulla doppia vita di Giuseppe viene fuori: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Radar accesi nelle prossime settimane per ottenere qualche anticipazione in più su Giuseppe. L'uomo dovrà rendere conto ad Agnese (Antonella Attili) della sua relazione con un'altra donna, del fatto che diventerà padre e delle bugie che ha raccontato da quando è tornato a Milano.

Insomma, nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 il signor Amato avrà qualche grattacapo di cui occuparsi. Le indiscrezioni in rete anticipano che la sarta e il figlio Salvatore (Emanuel Caserio) avranno una dura reazione nei confronti del capofamiglia. Non potrebbe essere diversamente, considerato che la moglie ha rinunciato ad essere felice con Armando Ferraris (Pietro Genuardi) per dare un'altra possibilità al marito e il giovane barista ha da poco ridato fiducia al padre dopo avergli causato problemi economici.

Arriva Marco Sant'Erasmo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda a settembre non torneranno solo volti familiari. Infatti, è stato annunciato ufficialmente anche l'arrivo di due new entry maschili. Si tratta di Marco Sant’Erasmo, nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina), e di Ezio Colombo, il padre di Stefania (Grace Ambrose). Il primo dovrebbe essere interpretato da Moisè Curia, il secondo avrà il volto dell'attore Massimo Poggio. Mentre il pubblico ha già sentito parlare del genitore della Venere, nulla si sa dell'erede della famiglia di Sant'Erasmo. Questi due attori andranno ad aggiungersi a Filippo Scarafia, il quale tornerà al Paradiso nei panni del pubblicitario Roberto Landi, amico e collega di Vittorio nelle prime due stagioni della soap.