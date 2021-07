Anche se siamo nel pieno dell'estate e Il Paradiso delle Signore è momentaneamente in pausa, l'interesse dei fan è ancora alto. Tra piccole anticipazioni da parte degli attori, e voci di corridoio non ancora confermate, si può affermare che non manchino gli argomenti per mantenere elevata l'attenzione del pubblico.

Cosa bisogna aspettarsi dalle nuove puntate in partenza a settembre? Di sicuro una ventata di novità per tutti i personaggi, tra i quali spicca Vittorio, separato da Marta e impegnato nella promozione della rivista Il Paradiso Market.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Vittorio e il rinnovo del grande magazzino

Mentre la soap Il Paradiso delle signore ha da poco debuttato in Spagna con la terza stagione, in Italia il cast è impegnato nelle riprese della sesta, in arrivo su Rai 1 dal 13 settembre. Le anticipazioni rivelano che le puntate inedite della fiction saranno caratterizzate da colpi di scena e vicende romantiche.

Dunque, ci sarà spazio per gli intrighi di Adelaide (Vanessa Gravina) e per il giallo sulla scomparsa di Ravasi, ma anche per nuovi amori, ritorni in famiglia, dolorose separazioni e successi/insuccessi in campo lavorativo. A proposito di quest'ultimo, non bisogna dimenticare che il nuovo ciclo di puntate sarà ambientato nel 1962-63, dunque nel pieno del cosiddetto "miracolo italiano" che portò una notevole crescita economica.

Si calano in questo contesto le idee di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per rinnovare il grande magazzino che già nella precedente stagione ha cercato di farsi strada nel mercato statunitense.

Quando debutterà Il Paradiso delle Signore 6

La sesta stagione de Il Paradiso delle signore partirà su Rai 1 lunedì 13 settembre.

Lo ha confermato Rai Pubblicità, l'ente che si occupa delle comunicazioni commerciali riguardanti il palinsesto della televisione pubblica.

La precisazione era d'obbligo, considerato che di recente si era diffusa l'indiscrezione di una partenza anticipata al 6 settembre. Gli episodi inediti, quindi, debutteranno nel giorno ipotizzato diverse settimane fa.

Nello specifico, stando a quanto riportato dal palinsesto editoriale, l'appuntamento giornaliero con Il Paradiso delle signore andrà in onda sempre alle 15:55 dopo il talk-show condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

Quali novità per Vittorio ne Il Paradiso delle signore 6: torna l'amico Roberto Landi

Il ritorno già annunciato di alcuni personaggi potrebbe essere tra le novità che andranno a incidere nella vita di Vittorio. Si tratta, in particolare, del rientro nella soap del pubblicitario Roberto Landi (Filippo Scarafia) e dell'ex Venere Anna Imbriani (Giulia Vecchio). Riguardo al rapporto con il primo, i telespettatori che seguono Il Paradiso delle signore dalla prima stagione (in formato fiction) sanno che il collega era anche un amico, segretamente omosessuale e innamorato di Conti.

Dunque, probabilmente si assisterà agli sviluppi di una vicenda che potrebbe tornare alla ribalta tenendo conto del contesto storico e dell'evoluzione del personaggio stesso.

Invece, per quanto riguarda Anna, i rumors parlano di una probabile relazione con il direttore del Paradiso. Queste però sono voci che non sono state ancora confermate.