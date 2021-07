Per la prossima stagione tv 2021/2022 sono state annunciate diverse novità nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Una di queste riguarda Maria De Filippi, la regina indiscussa degli ascolti del piccolo schermo televisivo, impegnata in una serie di programmi che la vedranno protagonista sia in scena che dietro le quinte. Oltre ai consolidati successi in onda su Canale 5, come nel caso di Uomini e donne e Tu si que vales, De Filippi dovrebbe essere impegnata anche in un nuovo progetto top secret che vedrà la luce nel 2022.

Gli impegni di Maria De Filippi nella stagione 2021/2022 Mediaset

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset 2021/2022 rivelano che Maria De Filippi continuerà a essere la protagonista indiscussa del piccolo schermo televisivo. Tante le trasmissioni che la vedranno protagonista in daytime ma anche in prima serata.

Al pomeriggio su Canale 5, tornerà in onda Uomini e donne con un'edizione rinnovata che potrà contare sulla presenza della prima tronista trans della storia del programma.

In prime time, invece, ci sarà il ritorno di Tu si que vales nel sabato sera autunnale: in questi giorni sono già iniziate le registrazioni dello show che sarà condotto da Belen Rodriguez.

Nuovo progetto top secret per Maria De Filippi

Inoltre, sempre a settembre, ci sarà il ritorno di Amici 21 (che quest'anno debutterà in netto anticipo rispetto alla consueta data d'inizio fissata da un po' di anni a metà novembre).

Ma oltre ai consueti appuntamenti con tutti i programmi che ormai da anni tengono in piedi il palinsesto televisivo di Canale 5, ci sarà anche un nuovo progetto che vedrà coinvolta la De Filippi.

Ad annunciare tale novità è stato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Mediaset 2021/2022, svelando che la conduttrice sarà al centro di un nuovo progetto ancora top secret, che dovrebbe vedere la luce a gennaio del prossimo anno.

Insomma sarà una stagione televisiva impegnati per la conduttrice che, a differenza della collega Barbara d'Urso (drasticamente ridimensionata a Mediaset) si ritroverà a fare i conti con un bel po' di programmi da organizzare.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker confermate nel palinsesto 2021/2022 Mediaset

Inoltre le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima stagione, rivelano che ci sarà spazio anche per il debutto di un nuovo talent show dal titolo Star in the Star, che debutterà a settembre e sarà condotto da Ilary Blasi.

Lo show potrebbe essere considerato un mix tra Tale e Quale Show e Il Cantante mascherato, entrambi show di successo della rete ammiraglia Rai.

Sempre su Canale 5, troverà spazio anche la nuova edizione di All Together Now, lo show condotto da MIchelle Hunziker che successivamente sarà protagonista anche di un "one woman show" in onda sulla rete ammiraglia del Biscione.