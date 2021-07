Tornano le anticipazioni di Love is in the air. La Serie TV turca, al momento, va in onda su Canale 5 alle 15:30, però si sa già che, a partire da settembre, modificherà la sua programmazione per il ritorno di Uomini e Donne.

Nella puntata del 14 luglio Alptekin verrà a conoscenza delle lezioni di ceramica di sua moglie. Incontrerà il finto insegnante e inizierà a essere geloso del suo fascino. Inoltre, Ayfer avrà seri problemi economici che la spingeranno a chiedere aiuto a Ceren. Quest'ultima non saprà come aiutarla, ma le darà un consiglio poco gradito.

Anticipazioni di Love is in the air del 14 luglio: Alptekin sarà geloso di Aydan

Nell'episodio del 14 luglio verrà dato tanto spazio alle dinamiche di coppia tra Alptekin e Aydan. La donna, per attirare l'attenzione del marito, fingerà di seguire delle lezioni di ceramica con un insegnante davvero attraente. Alptekin, insonne a causa degli insetti e del caldo, avrà una conversazione con Seyfi e proprio in quell'occasione scoprirà le novità sulla moglie.

Oltre a dover usare solo stoviglie realizzate da Aydan, Alptekin dovrà ascoltare discorsi sempre più frequenti sull'aitante insegnante. I due avranno anche modo d'incontrarsi e Aydan, con sua grande gioia, si renderà conto di aver colpito nel segno.

Come evolverà il loro rapporto? Alptekin scoprirà l'inganno?

Trame del 14 luglio di Love is in the air: Ayfer vivrà una grave crisi economica

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che Ayfer sarà tormentata dalle difficoltà finanziarie. Oltre a far fronte alle spese quotidiane, dovrà occuparsi anche di quelle dell'università di Eda.

Ayfer avrà bisogno di aiuto e chiederà a Ceren se, tramite le sue conoscenze, può metterla in contatto con dei bancari per ottenere un prestito ipotecando la casa.

Ceren, però, si mostrerà restia ad accettare questa richiesta. Per lei quella proposta sarà una pessima idea. Infatti, così facendo, Ayfer non farebbe altro che aggiungere ulteriori debiti alla sua situazione già tanto delicata.

Engin regalerà dei fiori a Piril

Nella puntata del 14 luglio di Love is in the air, Ayfer farà promettere a Ceren di non rivelare a Eda niente della loro conversazione. Ceren accetterà, ma le consiglierà anche di rivolgersi alla nonna della ragazza per un aiuto economico.

Ayfer, nonostante sia perfettamente a conoscenza delle ricchezze di sua madre, rimarrà inorridita. I contrasti tra loro sono talmente forti da rendere impossibile questa soluzione.

Nel frattempo, Engin sarà determinato a conquistare Piril. Lei si aspetta un cambiamento e il ragazzo farà di tutto per mostrarglielo. Inoltre, quando andrà in visita da lei, le porterà un magnifico mazzo di fiori.