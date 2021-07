Domenica 11 luglio l'Italia è diventata campione d'Europa. Sui social, moltissimi personaggi famosi e non hanno festeggiato la conquista del titolo europeo arrivato dopo 53 anni. Nonostante, Can Yaman e Diletta Leotta si siano mostrati felici e sorridenti, l'esperto di Gossip Rosica ha rivelato un retroscena. Come spiegato dal diretto interessato, la coppia avrebbe discusso animatamente qualche giorno prima.

La versione dell'esperto

Attraverso il suo profilo Instagram, Diletta Leotta ha postato uno scatto in cui ha celebrato la vittoria dell'Italia con il fidanzato Can Yaman.

Nella didascalia, la giornalista ha scritto: "Quelle notti magiche che uniscono".

In una stories, Alessandro Rosica noto su Instagram con il nickname di "InvestigatoreSocial" ha rivelato un retroscena legato alla coppia. Scendendo nel dettaglio, l'esperto di gossip ha parlato di un forte litigio tra l'attore e la giornalista avvenuto qualche ora prima della partita. Come raccontato da Rosica, il diverbio sarebbe nato per le numerose incongruenze tra la coppia. A tale proposito, il diretto interessato ha chiosato: "Seppur finta, devono continuare...". Alessandro Rosica ha proseguito, spiegando che la discussione sarebbe avvenuta in due momenti separati: prima un confronto faccia a faccia, poi telefonicamente.

Infine, l'esperto ha rincarato la dose: "Lui stanco, lei un po' meno...comunque è una situazione che pesa e non facile da gestire".

Le ipotesi

Da quando Can Yaman e Diletta Leotta hanno reso pubblica la loro relazione, ci sono stati tanti pettegolezzi. In particolare, Alessandro Rosia ha sempre dubitato sulla favola d'amore. Stando alla versione dell'esperto di gossip, Can e Diletta starebbero insieme solo ed esclusivamente per ottenere visibilità.

L'ipotesi di Rosica è che dietro ai tanti scatti d'amore, ci sia un accordo stretto in segreto dai due entourage.

Alle ipotesi di Rosica, il popolo del web si è spaccato: da un lato c'è chi sostiene la versione di "InvestigatoreSocial" mentre dall'altro c'è chi crede nella veridicità della coppia.

La favola di Can e Diletta

L'attore turco e la giornalista di Dazn si sono conosciuti casualmente: da un like scambiato su Instagram, i due si sono incontrati.

Era gennaio del 2021 quando Can era sbarcato a Roma per un impegno di lavoro. Terminato il "dovere", l'attore si è rilassato in compagnia di Leotta. Da quel momento la coppia è diventata inseparabile: la stessa Diletta si è detta spiazzata sul fatto che moltissime persone non credano al fatto che possa esistere una favola d'amore. Gli addetti ai lavori hanno anche mormorato di un'imminente matrimonio, dopo il viaggio in Turchia.