Continua l'appuntamento con Love is in the air. La TV Soap, in onda su Canale 5, sta avendo un discreto successo tra gli spettatori.

Le anticipazioni del 12 luglio rivelano che Serkan rifiuterà un accordo con un importante architetto. Ferit andrà su tutte le furie e i rapporti tra i due si rovineranno. Eda proverà a correre ai riparti e organizzerà una gita fuori porta in montagna. Saranno invitati Serkan, Ferit e Selin.

Anticipazioni del 12 luglio: Serkan rifiuterà di firmare il contratto con un architetto

Nella puntata del 12 luglio, Serkan si troverà davanti a una decisione molto importante per l'azienda.

Un famoso architetto, di nome Efe Akman, proporrà stringere un accordo, ma le condizioni che stabilirà saranno difficili da accettare. L'azienda di Serkan, infatti, subirebbe molte limitazioni a causa di questo accordo.

L'uomo, alla fine, sceglierà di continuare sulla sua strada e di non avventurarsi in nulla che possa compromettere il futuro del suo lavoro.

Ovviamente questa presa di posizione non passerà inosservata e avrà delle conseguenze spiacevoli che rischieranno di compromettere il rapporto tra Ferit e Serkan.

Trame del 12 luglio di Love is in the air: Selin avrà dei dubbi sul suo matrimonio

Le anticipazioni di Love is in the air svelano che Ferit non sarà affatto contento del rifiuto di Serkan.

Farà fatica a parlare con lui e tenderà a prendere le distanze.

Inoltre, anche il legame con Selin risulterà compromesso. La ragazza, infatti, si troverà in un momento di grande difficoltà. Ormai prossima alle nozze, non saprà se riuscirà a rinunciare per sempre a Serkan. Nonostante abbia cercato di nasconderlo, infatti, prova ancora dei sentimenti nei suoi confronti.

Aydan proverà a far ingelosire Alptekin

Nella puntata del 12 luglio di Love is in the air, Eda si accorgerà della diffidenza presente tra Serkan, Ferit e Selin. Si sentirà in dovere di fare qualcosa per migliorare le cose, soprattutto perché il verificarsi di un grave litigio potrebbe causare numerosi guai all'azienda.

La ragazza, dopo aver riflettuto, deciderà di organizzare una piccola gita in montagna.

La sua idea sarà quella di recarsi tutti insieme alla baita, in modo da poter ritrovare l'armonia perduta.

Intanto, la gelosia di Aydan nei confronti di Alptekin prenderà di nuovo il sopravvento. La donna, incapace di gestire le emozioni, chiederà a un attore di fingere di essere il suo insegnante di ceramica.