Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 19 al 23 luglio 2021 su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. I riflettori saranno ben puntati sul rapporto che vede protagonisti Eda Yildiz e Serkan Bolat: i due continueranno ad essere al centro dell'attenzione soprattutto dopo che l'architetto deciderà di uscire allo scoperto e di confessare il suo sentimento alla donna.

Di conseguenza il rapporto tra i due diventerà sempre più intenso e forte.

Eda e Serkan vivono la loro storia: anticipazioni Love is in the air al 23 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Love is in the air, nella settimana che va dal 19 al 23 luglio, rivelano che il rapporto tra Eda e Serkan diventerà sempre più intenso e forte.

L'architetto, dopo aver confessato i suoi reali sentimenti alla donna, deciderà di farle un regalo del tutto inaspettato.

Il giovane Bolat, infatti, deciderà di regalarle addirittura una stella. Un gesto a dir poco romantico che lascerà meravigliata la giovane fioraia, sempre più presa dall'architetto.

E poi ancora, le trame della soap opera turca in onda su Canale 5, rivelano che tra Ferit e Selin ci sarà un nuovo riavvicinamento.

I due si concederanno una lunga passeggiata chiarificatrice, con la quale proveranno a far chiarezza sui loro rispettivi sentimenti.

Selin decide di affrontare Serkan

Il colpo di scena, però, avverrà nel momento in cui durante questa passeggiata, Selin noterà la presenza della coppia composta da Serkan e Eda. I due si scambieranno delle teneri e dolci effusioni, tali da mettere in crisi di nuovo Selin.

Tuttavia, sarà proprio in seguito a questa circostanza, che Selin troverà il coraggio necessario per poter parlare con il suo ormai ex fidanzato. Le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air al 23 luglio 2021, rivelano che la donna affronterà Serkan, facendogli presente che nonostante lo ami ancora, ha scelto di andare avanti senza di lui.

Selin, quindi, farà presente all'architetto di aver scelto di portare avanti il suo progetto di vita con Ferit e, proprio per questo motivo, non potranno più lavorare insieme.

Selin viene lasciata all'altare: anticipazioni Love is in the air 19-23 luglio

La donna, quindi, deciderà di prendere definitivamente le distanze dall'uomo e gli farà sapere di aver scelto di voltare pagina in maniera definitiva.

Le trame della soap opera turca in onda tutti i giorni su Canale 5, rivelano che il giorno del matrimonio tra Selin e Ferit, ci sarà un evento a dir poco imprevisto.

L'uomo, infatti, spiazzerà tutti i presenti all'evento annunciando di non poter sposare Selin, perché non se la sente di fare questo passo così importante e così la lascerà sola sull'altare.