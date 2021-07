Nelle prossime puntate di Love is in the air i rapporti tra Serkan e il padre di deterioreranno e ciò succederà nel momento in cui Alptekin confesserà al figlio di essere in qualche modo responsabile della morte dei genitori di Eda. Sconvolto da quanto appreso è divorato dai sensi di colpa, l'architetto non riuscirà a confessare a Eda la verità e deciderà di lasciarla. A causa di ciò Serkan non riuscirà a perdonare il padre e prenderà un'altra drastica decisione: lasciare l'appartamento alla tenuta.

Serkan scopre che Alptekin è coinvolto nella morte dei genitori di Eda

Love is in the air sta appassionando i telespettatori italiani, che ogni pomeriggio seguono con interesse le vicende legate a Eda e Serkan. Nel corso dei prossimi episodi verrà alla luce una verità sconvolgente, riguardante l'incidente che anni prima causò la morte dei genitori di Eda. Sarà Alptekin a confessare al figlio di essere in qualche modo responsabile del crollo che causò la morte dei genitori della giovane Yildiz e ciò sconvolgerà talmente tanto Serkan da indurlo a prendere alcune drastiche decisioni.

Serkan Bolat non riesce a perdonare Alptekin

Nel corso dei prossimi episodi, Serkan sarà divorato dai sensi di colpa dopo aver scoperto la verità sulla morte dei genitori della sua fidanzata e, pur non essendo personalmente coinvolto, non saprà come agire.

L'architetto non vorrà perdere Eda, ma non riuscirà a confessarle la verità, temendo la sua reazione. Pertanto a sorpresa sceglierà di lasciarla, adducendo come scusa quella di avere tempo solo per il lavoro. Una decisione presa con la morte nel cuore, visto che Bolat è sinceramente innamorato di Eda. L'uomo riterrà Alptekin responsabile di avergli fatto perdere l'unica donna che abbia mai amato veramente e non riuscirà a perdonarlo.

Serkan vuole lasciare la tenuta per allontanarsi dal padre

I rapporti tra Serkan e il padre saranno destinati a peggiorare e a nulla varranno gli sforzi di Aydan di farli riconciliare. Serkan vorrà tagliare i ponti con il genitore, reo di avergli fatto del male, e non vorrà avere nessun confronto chiarificatore con lui. Inoltre, l'architetto penserà di abbandonare l'appartamento posto all'interno della tenuta di famiglia per trasferirsi altrove.

Una decisione che Serkan comunicherà alla madre Aydan, la quale sarà disperata all'idea che il figlio si allontani da lei. Riuscirà Aydan a fargli cambiare idea e a farlo riconciliare con Alptekin? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air.

Per seguire le vicende di Eda e Serkan, si ricorda che la Serie TV turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15:30, mentre su Mediaset Play Infinity è possibile rivedere le puntate già trasmesse.