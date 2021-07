Continuano a essere parecchi i colpi di scena nella soap opera turca Love is in the air, che vede tra i protagonisti principali i due attori Kerem Bursin e Hande Erçel, entrati nel cuore dei telespettatori italiani sin dal primo debutto su Canale 5.

Nel corso dell’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo il 20 luglio 2021, la signora Ayfer Yıldız si presenterà in ufficio da Serkan perché turbata per Eda, ma Bolat troverà il modo per tranquillizzarla facendole capire che la nipote andrà in Italia.

Spoiler Love is in the air, episodio del 20 luglio: alla Art Life si parla del contratto di Serkan ed Eda

Gli spoiler su ciò che succederà nella 37^ puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 20 luglio 2021, dalle ore 15:30 sino alle 16:30 circa, raccontano che Serkan ed Eda si troveranno in una complicata situazione dopo aver intrapreso una relazione sentimentale a tutti gli effetti ma all’oscuro di tutte le persone a loro care.

In particolare tra le mura dell’azienda Art Life, chiunque non farà altro che parlare del contratto di fidanzamento stretto dall’architetto e dalla giovane studentessa.

Ayfer preoccupata per la nipote, Bolat fa una donazione anonima

Ayfer non avendo mai visto di buon occhio la vicinanza tra la nipote Eda e Serkan, farà fatica a nascondere la sua evidente preoccupazione: la donna per la precisione avrà qualche timore circa il futuro della giovane fanciulla desiderosa di diventare un architetto.

A questo punto Ayfer decisa a proteggere colei che ha cresciuto come fosse sua figlia, metterà piede nell’ufficio di Bolat per fargli sapere la causa del suo turbamento. L’architetto dopo aver ascoltato lo sfogo di Ayfer non perderà tempo per rassicurarla, promettendole che Eda si trasferirà davvero in Italia come tanto desidera per completare gli studi, nonostante abbia appena annullato la sua partenza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pırıl quando saprà grazie all’amica Ceren che Engin prova dei sentimenti per lei, farà un passo indietro visto che deciderà di dare un’altra chance al collega. Successivamente Ceren ammetterà a Engin di aver sbagliato a nascondergli la sua ricchezza.

A questo punto Serkan potrà gioire nell’istante in cui oltre ad apprendere dalla sua ex Selin (Bige Önal) che Efe Akman (Ali Ersan Duru) presto sarà socio della Art Life, verrà a conoscenza che colui che ha sottratto il progetto del lampadario la pagherà risarcendo una grossa somma all’azienda: l’architetto però si renderà protagonista di un generoso gesto, dato che sceglierà di regalare il denaro a un orfanotrofio in modo anonimo.