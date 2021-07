A questo punto Serkan fantasticherà con la mente e inizierà a immaginarsi padre, nonostante non abbia mai avuto questo desiderio. Abbastanza pensieroso, l’architetto si sfogherà con il suo migliore amico Engin (Anil Ilter): quest’ultimo suggerirà a Serkan di parlare il prima possibile della delicata questione con Eda. Purtroppo per il momento Bolat non avrà il coraggio di chiedere delle delucidazioni alla sua ex fidanzata.

La nuova serie televisiva di origini turche Love is in the air (Sen Cal Kapimi), continua a riservare tantissimi colpi di scena al pubblico di Canale 5 nelle puntate dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa.

Love is in the air, trame turche: Serkan sospetta che Eda sia incinta

