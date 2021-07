Tante novità accadranno durante le puntate di Una vita trasmesse in prima visione assoluta prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera provenienti direttamente dalla Spagna annunciano che Genoveva Salmeron vorrà vederci più chiaro su Laura Alonso. Ebbene si, la moglie di Felipe assumerà un detective privato per scoprire cosa nasconde la sua nuova domestica.

Una vita: Laura fa arrestare Genoveva

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate trasmesse nel corso delle prossime settimane in Italia svelano che le macchinazioni di Genoveva non si fermeranno neppure in carcere.

La darklady darà la colpa a Cesareo sulla morte di Marcia quando capirà che Mendez ha scartato Santiago dalla lista dei sospettati. Per questo motivo, il vigilante verrà portato in cella, se Laura non mettesse in atto un doppio gioco ai danni della Salmeron.

In dettaglio, la domestica informerà prima Felipe e poi il commissario di aver visto la sua padrona litigare con Santiago il giorno prima della morte di Marcia. Alonso descriverà l'incontro nei minimi particolari, tanto da farli presente che il coltello usato per uccidere la brasiliana era in possesso di Genoveva.

Alla fine, il commissario Mendez non potrà fare altro che arrestare la darklady, mentre ad Acacias si celebreranno due matrimoni con protagonisti i fratelli Pasamar.

La darklady assume Javier come suo difensore

Durante le prossime puntate della soap opera, Genoveva capirà che Felipe ha stretto un'alleanza con Mendez, tanto da decidere di assumere Javier come suo difensore. Una decisione che susciterà le ire funeste di suo marito, in quanto voleva inchiodare la darklady davanti alle sue responsabile per quello accaduto a Marcia.

Ovviamente, Alvarez Hermoso mostrerà tutto il suo sdegno nei confronti della moglie, che cercherà di far leva sul bambino che porta in grembo per deviare i sospetti.

Salmeron chiede a un detective di scoprire il passato di Alonso

Tuttavia la trama sarà destinata a complicarsi ancora di più visto che Genoveva non esiterà ad indagare sul passato di Laura nonostante sia attualmente tra le sbarre.

Per questo motivo, Salmeron chiederà di incontrare un detective privato capace di scoprire gli scheletri dell'armadio di Alonso.

I telespettatori di Una vita, a questo punto, scopriranno che la domestica si reca ogni tanto a trovare sua sorella gravemente malata in un istituto specializzato: Genoveva approfitterà di questa scoperta per i suoi loschi fini.

La soap opera ambientata ad Acacias è trasmessa ogni giorno su Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".