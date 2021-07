Inizia il calvario di Steffy nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. Le anticipazioni relative agli episodi dal 2 all'8 agosto 2021 rivelano che la giovane Forrester dovrà lottare contro le conseguenze inaspettate del suo incidente e che Hope tornerà a essere per lei una minaccia: di mezzo c'è il bene di Kelly, nonché la sua incolumità. Nel frattempo, Ridge e Brooke si riconciliano e decidono di mettere una pietra sopra il loro recente e burrascoso passato. Shauna però ha qualcosa di sconvolgente da rivelare.

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 2 all'8 agosto 2021

Sally ha mentito a tutti dicendo di avere pochi giorni di vita ed è stata smascherata da Flo. Wyatt non ha intenzione di perdonarla, è troppo grave ciò che ha fatto per elemosinare il suo amore. Anche Ridge e Steffy saranno delusi, visto che le avevano concesso di entrare a far parte della linea prestigiosa Haute Couture.

Per la giovane stilista non ci sarà molto da fare e l'unica soluzione sarà quella di andarsene. Terminata questa storyline, se ne aprirà un'altra che ha come protagonista assoluta Steffy, reduce da un grave incidente in moto causato da Bill. Dopo diversi giorni passati in ospedale, il dottor Finnegan le acconsentirà di tornare a casa.

Qualcosa però andrà storto.

Steffy innamorata e dipendente dai farmaci

Come svelano le nuove anticipazioni di Beautiful, Liam e Hope organizzeranno una sorpresa per il rientro di Steffy a casa. Tutto sembrerà tornare alla normalità, ma non sarà affatto così. La povera Forrester inizierà infatti ad accusare dolori molto più forti del previsto e la situazione le sfuggirà di mano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Finn le starà accanto e, in un primo momento, le prescriverà i farmaci di cui ha bisogno. Steffy ne abuserà e ne diventerà presto dipendente nelle prossime settimane. Nello stesso tempo però, verrà colpita dalla dolcezza di Finnegan e tra i due nascerà una relazione che crescerà di giorno in giorno.

Ridge scopre di essere sposato con Shauna, spoiler Beautiful

Hope e Liam saranno molto preoccupati per Steffy, che non sembrerà voler ascoltare i consigli di Finn. Intanto, Ridge e Brooke proveranno a non pensare ai loro problemi e a impegnarsi per ricostruire il loro matrimonio andato in pezzi. A minare la loro serenità non sarà solamente il rientro di Thomas in città dopo le sue disastrose 'non nozze' con Zoe.

Nelle puntate settimanali di Beautiful in onda dal 2 all'8 agosto 2021, Shauna tornerà a Los Angeles con una rivelazione che cambierà ogni equilibrio. Ridge capirà finalmente cosa è successo nella notte di follia che non ricorda: secondo al racconto della bella Fulton, si è sposato con lei. Inutile dire che per Brooke sarà una doccia fredda.