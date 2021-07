Eda Yildiz e Serkan Bolat, i protagonisti assoluti della soap opera turca Love is in the air, rispettivamente interpretati da Hande Ercel e Kerem Bursin, continuano a far vivere delle vere emozioni ai fan italiani.

Nella puntata in programma sul piccolo schermo il 6 luglio 2021, Eda, mentre si troverà vicina al fuoco ad asciugarsi e parecchio impaurita, aggredirà il ricco architetto con dello spray al peperoncino dopo averlo scambiato per un malintenzionato.

Spoiler Love is in the air, del 6 luglio: Serkan ed Eda costretti a passare la notte insieme

Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 martedì 6 luglio 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, raccontano che Serkan, dopo aver portato Eda nel suo chalet di famiglia, le farà una proposta del tutto inaspettata. In particolare il facoltoso architetto, sempre più deciso a prendersi una rivincita su Kaan, chiederà alla giovane studentessa di lavorare al progetto del green hotel per aiutarlo quindi nella sua vendetta contro il suo rivale: purtroppo Yildiz ancora delusa e arrabbiata con Bolat per non averle chiesto scusa, cercherà di andarsene via. A sorpresa a lasciare per primo la casa in montagna sarà l’architetto.

A questo punto Eda convinta di avere accanto un uomo con cattive intenzioni, spruzzerà lo spray al peperoncino sugli occhi di Serkan: la fanciulla rimedierà al grosso errore fatto dopo essersi accorta che l’architetto era tornato indietro per portarle un vestito asciutto comprato appositamente per lei. Inoltre Eda si renderà conto di non poter tornare in città con Bolat a causa delle forti piogge, ma soprattutto il problema principale saranno le strade chiuse.

Successivamente a Serkan ed Eda non rimarrà altra scelta oltre a quella di passare la notte insieme, facendo i conti con un altro imprevisto: tutte le camere degli ospiti saranno inagibili per infiltrazioni d’acqua.

Fifi fa una videochiamata a Yildiz, Ayfer agitata a causa della nipote

Mentre Yildiz e Bolat si troveranno nella situazione di condividere lo stesso letto, Ayfer, Melek e Figen non nasconderanno la loro preoccupazione per l’assenza di Eda.

La zia di quest’ultima e le sue amiche non perderanno tempo per presentarsi a casa di Serkan, e in tale circostanza apprenderanno grazie a Aydan che Yildiz si trova con l’architetto allo chalet dello stesso.

Il giorno seguente Fifi vedrà Eda tramite una videochiamata: quest’ultima ancora addormentata inquadrerà per sbaglio Serkan. Per terminare Ayfer si agiterà nell’istante in cui sua nipote rientrerà a casa, però non mancherà l'ironia, visto che la fanciulla dopo aver dormito con Bolat dovrà sposarlo come da tradizione.