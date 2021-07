Le trame dello sceneggiato di origini turche intitolato Mr Wrong - Lezioni d’amore continuano a essere abbastanza movimentate da tanti colpi di scena, intrighi e intrecci amorosi. Gli spoiler dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 2 luglio 2021, raccontano che si assisterà all’ingresso di Tolga Gurdag (Serhat Paril), nei panni dell'antagonista cugino di Ozgur Atasoy (Can Yaman) che tenterà di impedire a quest'ultimo di acquisire il nuovo locale, bloccando i contratti.

Dalle anticipazioni si evince che il new entry per far andare a buon fine il suo obiettivo avrà con sé una denuncia, nella quale accuserà Ezgi Inal (Ozge Gurel) di aver diffuso i dati sensibili e di aver tramato alle sue spalle violando la legge sulla privacy.

Mr Wrong - Lezioni d’amore, anticipazioni puntata del 2 luglio: Ezgi inizia a lavorare per Tolga

Nel corso della puntata dell’appassionante serie televisiva (conosciuta in patria anche con il titolo originale Bay Yanlış), e che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 2 luglio 2021 come di consueto nella solita fascia pomeridiana dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, Ezgi comincerà a lavorare per la Red Dreams, senza sospettare minimamente che il suo proprietario sia il perfido Tolga, tornato in città per mettere in cattiva luce il cugino Ozgur.

Purtroppo il nuovo rivale del ricco imprenditore causerà dei problemi a Ezgi e Atasoy, nell’istante in cui farà il suo ingresso nel locale di quest’ultimo il giorno seguente: scendendo nel dettaglio Tolga irromperà all’improvviso e darà una bruttissima notizia a Ozgur, quando lo stesso si troverà nel locale in compagnia di Inal per fare un sopralluogo.

Ozgur perde la pazienza a causa del cugino, Inal viene denunciata da Tolga

Il ristoratore Ozgur verrà a conoscenza che il suo parente ha acquistato l’intero complesso: inoltre Atasoy non reagirà per niente bene quando apprenderà anche che Tolga è il nuovo datore di lavoro della sua amata. Appena Ozgur sarà in procinto di perdere la pazienza per fortuna ci sarà l’immediato intervento di Ezgi, che cercherà di farlo stare calmo.

A questo punto Tolga attuerà il suo piano per rovinare il cugino, facendolo arrabbiare ulteriormente, poiché tirerà fuori un documento in grado di incastrare l’incredula Inal: si tratterà di una denuncia che accuserà la giovane organizzatrice di eventi di aver avuto un comportamento scorretto per aver trafugato delle informazioni riservate.

Riuscirà Ezgi a cavarsela? non avrà alcuna via di uscita? Ma soprattutto la fanciulla dopo essere stata messa in una posizione difficile da Tolga per soddisfare i suoi scopi, potrà contare sull’aiuto di Ozgur?