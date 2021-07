La storia d'amore di Eda e Serkan, nata per "contratto" ma poi divenuta reale, sta appassionando il pubblico italiano: i due protagonisti di Love is in the air sono stati capaci di catturare in poco tempo le attenzioni dei telespettatori di Canale 5. Se nelle puntate che attualmente stanno andando in onda Bolat ha trovato finalmente il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla fioraia, il lieto fine per i due è lontano.

Presto Serkan dovrà fare i conti con una triste verità e con gravi problemi di salute, ma nella seconda stagione della soap la new entry della piccola Kiraz cambierà per l'ennesima volta le carte in tavola.

Eda ha una figlia di cinque anni

L'amore appena sbocciato tra Eda e Serkan è destinato a subire un nuovo brusco scossone. Le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano infatti che la prima stagione della soap si chiuderà in maniera triste. Dopo aver scoperto che la morte dei genitori della donna che ama è dipesa indirettamente da alcune scelte operate dalla ArtLife in passato, e che un tumore rischia di portarlo alla morte, Bolat prenderà una decisione drastica.

Serkan, per evitarle altre sofferenze, lascerà Eda. Quest'ultima, in preda alla disperazione, deciderà di partire per l'Italia per completare il suo ciclo di studi.

I fan della serie, però, non devono disperare: per Eda e Serkan non è arrivato ancora il momento di scrivere la parola fine al loro amore.

La seconda stagione della serie ambientata a Istanbul si aprirà con il ritorno di Eda nella sua città natale. Vi sarà un salto temporale di cinque anni, durante i quali un avvenimento ha cambiato la vita della protagonista: Eda tornerà in compagnia di sua figlia, una bimba di cinque anni il cui nome è Kiraz.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serkan è il padre della piccola Kiraz

Già il nome della piccola dice molto: il significato di Kiraz è "ciliegia", cioè il frutto preferito di Serkan. E non si tratterà di un caso: l'architetto è infatti il padre della ragazzina. Bolat, però, non era a conoscenza di essere diventato genitore, e non scoprirà subito di essere imparentato con la piccola, che fin da subito catturerà le attenzioni dell'uomo per il suo carattere brillante.

Quando Serkan scoprirà che Kiraz è sua figlia ci saranno delle scene molto tenere tra i due. La presenza della bimba rappresenterà un valore aggiunto per Love is in the air. I telespettatori turchi sono rimasti stupiti dalla somiglianza che lega Eda e Kiraz, che potrebbero sembrare davvero madre e figlia.

La stagione numero due della soap, dunque, riserverà ancora dei colpi di scena al pubblico. Il percorso che porterà Eda e Serkan verso il lieto fine sarà ancora una volta pieno di ostacoli da superare.