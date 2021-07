Manuela e Stefano sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. Nella giornata di venerdì 16 luglio, Deianira Marzano ha condiviso nelle sue storie Instagram, una segnalazione su Carriero che, in base a quanto trapelato da un follower dell'esperta di gossip, si sarebbe montata la testa dopo avere partecipato al reality di Canale 5. L'influencer campana ha anche espresso la sua opinione su Manuela, concordando con la persona che le ha inviato il messaggio privato.

Dopo Temptation Island, Manuela si sarebbe montata la testa

Deianira Marzano ha inserito fra le sue storie Instagram un video, con lo screenshoot di una segnalazione che ha ricevuto su Manuela.

Una persona ha scritto all'influencer: ''Ciao Deia, io sono di Brindisi, oggi io ho visto lei con una ragazza al centro commerciale Le Colonne. Lei molto con la puzza sotto il naso, infatti, neanche a guardarla, ti guarda male. Ma tutto a posto? Già pensa di essere famosa''.

Manuela, dopo Temptation Island, camminerebbe a tre metri da terra

Deianira ha aggiunto una didascalia sopra la segnalazione ricevuta, scrivendo: ''Questa già cammina a tre metri dal pavimento". In aggiunta a questo, l'influencer campana ha espresso la sua opinione in merito alla vicenda e al comportamento di Carriero, sia all'interno del reality, sia dopo la fine di Temptation Island. In particolar modo, Marzano ha affermato: ''Mi hanno scritto di questa Manuela, che l'hanno incrociata al centro commerciale.

Va beh, che lei fosse così, non avevamo proprio dubbi''.

Temptation Island: Deianira commenta l'atteggiamento di Manuela

Deianira Marzano ha proseguito, dichiarando: ''Si vede in televisione e si vede che già si è montata la testa come un pallone gonfiato''. Al momento, non è ancora chiaro cosa sia successo all'interno del villaggio in Sardegna fra Manuela e il suo fidanzato Stefano.

La coppia, come aveva dichiarato anche nel video di presentazione, aveva problemi già prima di entrare a far parte del reality di Canale 5, a causa di tradimenti da parte di Sirena, ai danni della sua fidanzata. Recentemente, in rete, sono trapelate indiscrezioni riguardo Manuela e il suo desiderio di volere diventare un'influencer e, la segnalazione di Deianira e le parole dell'esperta di gossip, potrebbero fare ipotizzare che Carriero voglia dare una svolta alla sua vita.

Sembrerebbe, infatti, che la protagonista di Temptation Island, abbia anche lasciato il suo lavoro di barista per inseguire i suoi sogni. Non resta che attendere la quarta puntata del programma di Canale 5, per scoprire come proseguirà il viaggio nei sentimenti di Manuela e Stefano.