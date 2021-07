Love is in the air prosegue con successo la sua messa in onda nei pomeriggi estivi di Canale 5. La serie turca, con protagonista la coppia composta da Serkan ed Eda, settimana dopo settimana sta dimostrando di riuscire a conquistare una fetta sempre più cospicua di spettatori. In tantissimi si stanno appassionando alle vicende della coppia, le quali proseguiranno ancora per diverso tempo sulla rete ammiraglia del Biscione. Tuttavia, dal prossimo settembre, ci sarà un cambio programmazione per la serie, complice il ritorno di Uomini e donne in daytime.

Cambio programmazione autunno 2021: ritorna Uomini e donne

Nel dettaglio, la programmazione estiva di Canale 5 viene rivoluzionata dopo la sospensione di alcuni programmi cardini del daytime autunnale. Uno di questi è sicuramente Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti che da giugno ai primi di settembre lascia scoperta la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:15 circa.

Tuttavia, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset per la prossima stagione tv 2021/2022 rivelano che è stata già confermata e annunciata la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi.

Il programma, come da tradizione, andrà in onda alle 14:45 e il suo ritorno comporterà un radicale cambio di programmazione, dove a farne le spese saranno Love is in the air e Brave and Beautiful.

Secondo quanto apprende Blasting News, al momento dovrebbe essere soltanto una delle due serie a proseguire regolarmente il suo percorso in daytime, anche durante la stagione autunnale.

La nuova fascia oraria di Love is in the air

Tra le due la favorita sarebbe proprio Love is in the air: sembrerebbe, infatti, che in casa Mediaset siano intenzionati a far proseguire la serie con Eda e Serkan nel daytime feriale di Canale 5, anche nel periodo che va da settembre a dicembre, seppur in una fascia oraria diversa.

Di conseguenza, la messa in onda della serie potrebbe slittare intorno alle 16:50 circa, dato che su Canale 5 da settembre, oltre a Uomini e donne, tornerà anche l'appuntamento con i daytime del Grande Fratello Vip 6 e Amici 21 (che quest'anno debutterà in largo anticipo rispetto al passato).

Così, al termine del dating show di Maria De Filippi, alle 16:10 dovrebbe esserci il daytime di Amici 21 e poi alle 16:35 la linea passerebbe a quello del GF Vip, mentre alle 16:50 sarebbe la volta di Love is in the air, che proseguirebbe la sua messa in onda fino alle 17:40 circa.

Brave and Beautiful passerebbe alla domenica

A quel punto la linea passerà a Barbara d'Urso per il suo Pomeriggio 5, che quest'anno sarà in onda in versione ridotta rispetto al passato.

Cosa ne sarà a questo punto di Brave and Beautiful? L'altra serie turca che sta ottenendo dei buoni risultati d'ascolto in daytime, potrebbe proseguire la sua programmazione nel pomeriggio domenicale, nella fascia che va dalle 14:30 alle 16 circa.

In attesa di settembre, Canale 5 può ritenersi soddisfatta degli ascolti estivi registrati da entrambi i due prodotti d'importazione turca, che in queste settimane di messa in onda hanno ottenuto un ascolto netto di oltre 1,7 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 16 e il 19%.