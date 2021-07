Continuano gli appuntamenti dedicati a Love is in the air. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, narra le vicende di Eda e Serkan, due innamorati alle prese con inganni e fraintendimenti.

Le anticipazioni della puntata del 15 luglio rivelano che Eda desidererà partire per l'Italia in modo da liberarsi della sua relazione con Serkan, ma quest'ultimo per il dispiacere sarà vittima di un malore. Eda gli starà accanto per tutta la notte e ascolterà i suoi deliri. Intanto, Ceren otterrà un ruolo di prestigio ed Engin si sentirà escluso per essere stato lasciato all'oscuro della notizia.

Trame di Love is in the air del 15 luglio: Serkan si sentirà poco bene

Nella puntata del 15 luglio di Love is in the air Eda prenderà la difficile decisione di lasciare Istanbul. Ruberà l'idea a Selin e inizierà a organizzare il suo viaggio in Italia. Questa scelta sarà dettata dalla frustrazione legata alla storia d'amore con Serkan. I continui litigi e le accuse infondate, infatti, non hanno fatto altro che abbatterla emotivamente.

Serkan, dopo aver appreso la notizia, non saprà cosa fare. Vorrebbe che Eda ci ripensasse, ma la ragazza apparirà molto determinata. In seguito allo stress, inizierà a sentirsi poco bene. Aydan penserà che il suo stato d'animo sia dovuto al matrimonio di Selin, ma la realtà sarà totalmente diversa.

Anticipazioni del 15 luglio di Love is in the air: Eda si prenderà cura di Serkan

Sia Eda che Selin verranno chiamate per assistere Serkan. Le due, dopo essersi lanciate sguardi colmi d'imbarazzo, non sapranno come comportarsi. L'ex di Serkan deciderà così di lasciare la stanza, mentre Eda rimarrà al fianco del suo innamorato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serkan, in seguito alla febbre, inizierà a delirare nel sonno. Le sue parole, però, non saranno del tutto prive di senso, perché conterranno una dichiarazione per Eda. L'uomo la supplicherà di non andare via e di non lasciarlo solo.

Il giorno seguente, Serkan non ricorderà niente, mentre Aydan, sorprendentemente, ringrazierà Eda per essere stata accanto a suo figlio in un momento tanto delicato.

Engin sarà deluso dal comportamento di Ceren

Le anticipazioni di Love is in the air del 15 luglio rivelano che Melo e Figen scopriranno dell'accordo tra Serkan ed Eda. Non potranno credere alle loro orecchie e resteranno senza parole.

Nel frattempo, a Ceren verrà affidato un ruolo molto speciale: sarà a capo dell'azienda legale lasciatale da suo padre. Sarà un enorme passo in avanti per la sua carriera, che potrebbe aprirle tante altre porte. La sua felicità, però, verrà spezzata dalla reazione di Engin. L'uomo, infatti, rimarrà deluso di non aver saputo la novità direttamente da lei.