Riccardo Guarnieri è tornato a parlare su Uomini e donne Magazine, a distanza di alcuni mesi dalla rottura con Roberta Di Padua. L'ex cavaliere tarantino ha rivelato di essere single e spensierato, ma anche di non sentire affatto la mancanza della ex Roberta, smentendo anche le voci di un presunto nuovo flirt. Resta ora da capire se Riccardo tornerà a Uomini e donne per cercare di nuovo l'amore.

L'ex U&D Riccardo dopo la rottura con Roberta: 'Single e spensierato'

Riccardo Guarnieri dopo l'addio burrascoso con Roberta Di Padua, della quale aveva svelato alcuni altarini proprio negli studi del programma di Maria De Filippi, si era allontanato dai social, prendendosi del tempo per analizzare ed elaborare quanto accaduto.

Solo ora, l'ex cavaliere tarantino ha rotto il silenzio attraverso le pagine di Uomini e donne Magazine. Al rotocalco, Riccardo ha svelato di essere tornato single e spensierato come un tempo. Sembra che il flirt con Roberta sia ormai un lontano ricordo e, con le sue dichiarazioni, Guarnieri ha smentito anche i rumors che lo volevano legato ad un'altra donna.

Riccardo su Roberta: 'Se ho sentito la sua mancanza? No'

Nessun nuovo amore in vista per Riccardo che, rispondendo ad una domanda specifica su Roberta durante l'intervista ha dichiarato: "Se ho sentito la sua mancanza? No", segno che Guarnieri si è messo definitivamente alle spalle la storia con la dama di Cassino. Riccardo ha proseguito spiegando di essere rimasto deluso e ferito dalle parole di Roberta durante il loro confronto a Uomini e donne.

Il cavaliere si è sentito offeso e, per tale motivo ha scelto di chiudersi nel silenzio e allontanarsi dal clamore mediatico, senza leggere cosa scrivevano su di lui sul web.

Riccardo ancora single dopo la rottura con la ex Di Padua

Riccardo durante l'intervista si è detto consapevole del fatto che sia difficile per lui trovare una donna capace di starle accanto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il cavaliere si è mostrato freddo e deciso nel commentare la storia conclusa con Roberta Di Padua e ciò fa pensare che l'uomo abbia scelto di dimenticare il più in fretta possibile questo capitolo della sua vita. A conferma di ciò, Riccardo ha rivelato di aver imparato dagli errori del passato, mentre sull'incontro avvenuto qualche tempo fa in aeroporto tra le sue ex Ida e Roberta, Guarnieri ha svelato di averlo saputo dai giornali e di averci riso su.

Da quanto dichiarato, Riccardo è attualmente single e non è da escludere che il cavaliere possa far ritorno a Uomini e donne per cercare di nuovo l'amore. Non resta che attendere l'inizio della prossima stagione del dating show di Maria De Filippi per scoprire se Guarnieri sarà di nuovo nel parterre maschile del Trono Over.