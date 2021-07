Da più di un mese va in onda su Canale 5 la prima stagione di Love is in the air (in originale Sen Çal Kapımı), la nuova serie televisiva turca che racconta le vicende romantiche di Eda Yildiz e Serkan Bolat. Il pubblico italiano ha accolto in modo positivo la fiction che, grazie a colpi di scena, momenti divertenti e romantici equivoci, è già riuscita ad appassionare molti telespettatori. Mentre in Italia la serie ha debuttato da alcune settimane, su Fox Turchia è già iniziata la seconda stagione, composta da undici episodi. L'ultimo verrà trasmesso il 18 agosto e coinciderà con la conclusione della serie.

Infatti, la casa di produzione MF Yapim ha annunciato ufficialmente che Sen Çal Kapımı si concluderà con l'ultimo episodio della seconda stagione. Lo ha confermato l'attrice Hande Erçel, il volto della protagonista Eda.

Hande Erçel conferma il finale di Love is in the air, in onda in Turchia il 18 agosto

Fox Turchia ha ordinato la cancellazione di Love is in the air alla fine della seconda stagione che si compone di undici episodi. Il primo ha debuttato il 9 giugno e il finale andrà in onda il 18 agosto. Dopo ben 50 episodi la serie turca chiuderà i battenti, regalando ai fan un gran finale. Il volto della protagonista, Hande Erçel ha confermato in un'intervista che la fiction si chiuderà con un: "dolce finale".

Sono previsti degli emozionanti sviluppi negli episodi che condurranno i telespettatori alla conclusione delle vicende di Eda e Serkan. "A meno che i produttori non cambino idea, Sen Çal Kapımı finirà con la seconda stagione", ha dichiarato l'attrice, aggiungendo che la storia merita un bel finale. Stando alle parole dell'interprete di Eda Yildiz, dunque, non ci sarà il rinnovo per una terza stagione.

Anticipazioni sul finale di Love is in the air: ci saranno colpi di scena ed emozionanti sorprese

Che Love is in the air non andasse oltre la seconda stagione si era già capito alla fine della prima. Il ciclo di 39 episodi, infatti, è partito su Fox Turchia l'8 luglio 2020, ottenendo in poche settimane ampi consensi da parte del pubblico.

Complice l'alchimia tra i due attori protagonisti, Kerem Bursim e Hande Erçel, la fiction ha continuato per mesi a riscuotere un discreto successo. Tuttavia, nell'ultimo periodo di programmazione (nei primi mesi del 2021) gli ascolti sono calati e l'emittente ha pensato ad un blocco di episodi di numero inferiore, ma che regalasse ai fan il finale che si aspettano. Stando alle anticipazioni rilasciate sul web, tra colpi di scena e sorprese, si prevede un finale con il botto. Mentre in Turchia Sen Çal Kapımı si avvicina alla conclusione, in Italia ci vorranno ancora dei mesi prima di poter scrivere la parola fine alla storia di Eda Yildiz e Serkan Bolat.