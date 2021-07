Prosegue la messa in onda su Canale 5 della soap opera Love is in the air e, le nuove puntate, sono in programma anche nella settimana che va dal 2 al 6 agosto 2021, sempre in prima visione assoluta.

Le anticipazioni di questi nuovi episodi che si preannunciano scoppiettanti e ricchi di sorprese, rivelano che per Serkan arriverà il momento di voltare pagina e di mettere una pietra sopra al passato e a quella che è stata la sua relazione con Eda. L'architetto, infatti, apparirà sempre più disposto a chiudere questo capitolo della sua vita e ad andare avanti, sebbene non sarà per niente facile.

Serkan vuole dimenticare Eda: anticipazioni Love is in the air 2-6 agosto

Le anticipazioni delle puntate di Love is in the air, in programma nella settimana che va dal 2 al 6 agosto 2021, rivelano che Serkan cercherà in tutti i modi di cancellare Eda dalla sua vita.

Una scelta che farà a malincuore, anche se non tutto andrà secondo i suoi piani. L'architetto, infatti, ben presto si ritroverà ad avere di nuovo a che fare con la donna.

Efe, infatti, riuscirà a convincere Eda a tornare di nuovo in azienda e come se non bastasse, i due ex fidanzati si ritroveranno a lavorare "fianco a fianco" e quindi a strettissimo contatto in una situazione non proprio facile da gestire.

Tuttavia, questo lavoro sarà un toccasana per Eda, soprattutto dal punto di vista economico. La ragazza, infatti, solo in questo modo riuscirà ad accumulare il denaro necessario che le servirà per poter pagare l'università e così potrà portare a compimento il suo percorso di studi.

Eda furiosa e perde le staffe per colpa dell'architetto

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: le trame delle prossime puntate della soap opera turca di Canale 5, rivelano che in studio si presenterà Seyfi, il quale seguendo una richiesta ben precisa da parte di Serkan, porterà a Eda tutti quelli che sono i suoi oggetti e i regali ricevuti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tale gesto, però, manderà su tutte le furie Eda: la donna senza pensarci su neppure un secondo, getterà all'aria la scatola contenente tutti gli oggetti e lo farà sotto gli occhi di Serkan, che non potrà fare altro che assistere a tale scena.

Le trame della soap Love is in the air relative alle puntate fino al prossimo 6 agosto 2021, rivelano che dopo un'intensa giornata di lavoro, alcuni colleghi si accorgono che Eda non è con loro.

Eda vittima di un malore: anticipazioni Love is in the air 2-6 agosto

Così scatteranno subito le ricerche per cercare di capire dove si trovi la ragazza e che fine abbia fatto. Sarà proprio il giovane Bolat a ritrovarla, facendo una scoperta che lo lascerà senza parole.

Eda, infatti, verrà ritrovata priva di sensi dentro una buca: la donna è svenuta e Serkan correrà subito dal medico per farla visitare. Sarà in questa circostanza che dovranno fare i conti con una spiacevole notizia: Eda, in seguito, a quel malore ha perso la memoria.

Sarà a questo punto che il giovane Bolat arriverà a prendere un'altra importante decisione che riguarda la sua vita.

La scelta di Serkan che spiazza sua mamma

Dopo la fine della sua storia d'amore con Eda, l'architetto deciderà di andare via di casa e quindi abbandonare l'abitazione che fino a quel momento ha condiviso con i suoi genitori.

Una scelta che renderà particolarmente infelice la mamma del ragazzo.

Aydan, infatti, apparirà molto scossa e provata da questa decisione di suo figlio, motivo per il quale deciderà di rivolgersi a una psicologa, con la speranza che possa aiutarlo a curare le ferite che lo lacerano.