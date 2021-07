Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda su canale 5 dal 26 al 30 luglio Serkan scoprirà che suo padre è coinvolto nell'incidente che ha provocato in passato la morte dei genitori di Eda. Questo spingerà l'uomo a prendere una drastica decisione: prima di dirle la verità e farla soffrire, Bolat pensa che sarebbe meglio lasciarla.

Trame fino al 30/07: Serkan chiede aiuto a Selin

Stando alle anticipazioni, Selin non vivrà un momento felice in quanto dovrà affrontare sia il fatto di aver perso Ferit, sia il fatto di aver lasciato il lavoro nello studio di Serkan.

L'uomo, intanto, deciderà di raccontare a tutti della sua relazione con Eda e le rispettive famiglie non saranno d'accordo. Aydan e Ayfer, infatti, saranno unite per contrastare questo amore.

Alptekin, nel frattempo, non sarà ancora in buona salute e deciderà di cedere l'azienda nelle mani di suo figlio. Serkan, a quel punto, si troverà in estrema difficoltà e chiederà nuovamente aiuto a Selin. Efe, dal canto suo, indagherà su Eda e le farà molti complimenti riguardo le sue capacità lavorative.

Spoiler sino al 30/07: Efe organizza una festa

Aydan e Alptekin, intanto, scopriranno che la holding è coinvolta indirettamente nell'incidente che in passato aveva visto coinvolti i genitori di Eda. All'epoca dei fatti l'uomo cercò la bambina, ma non riuscì mai a trovarla.

La giovane, infatti, cambiò il suo cognome da Yildirim a Yildiz.

Il padre di Serkan, a quel punto, vivrà un forte senso di colpa per quanto accaduto e deciderà di dire tutta la verità a suo figlio, spinto dal fatto che il giovane si trova coinvolto in una storia d'amore con Eda. Efe, dal suo canto, si renderà conto della poca fiducia che Bolat ha nei suoi confronti e per questo organizzerà un incontro con i dipendenti della holding per festeggiare il suo ingresso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serkan, dal canto suo, non riuscirà a trovare il coraggio per dire la verità sui suoi genitori a Eda. Engin, intanto, si incontrerà con Piril e la porterà a giocare a bowling.

Anticipazioni al 30/07: Selin distrugge il suo abito da sposa

Eda avrà il sospetto che il suo fidanzato le nasconda qualcosa. Durante l'incontro organizzato da Efe, Serkan e il nuovo arrivato si scontreranno più volte, mentre Ceren e Ferit saranno sempre più complici.

Selin, intanto, troverà sollievo nel distruggere il suo vestito da sposa.

Engin e Piril, intanto, proveranno a tenere nascosto il loro incontro, ma a Bolat non sfuggirà la loro complicità. Aydan, nel frattempo, sarà molto preoccupata per le sorti di suo figlio e chiederà a Seyfi di andare a casa di Ayfer per cercare di scoprire qualcosa sulla relazione tra Serkan e Eda. Dopo essersi confidato con Engin, Bolat si renderà conto che dire la verità a Yildiz potrebbe causare la sua sofferenza e per questo si convincerà che la scelta migliore sia quella di interrompere la loro relazione.