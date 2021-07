Continua la messa in onda su Canale 5 della soap turca Brave and Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate in onda nella settimana che va dal 2 al 6 agosto 2021, rivelano che non mancheranno le novità e i colpi di scena. Occhi puntati su Cesur, che si ritroverà prima ad essere ferito e successivamente verrà arrestato. Intanto Suhan scoprirà tutta la verità sull'identità dell'uomo.

Cesur viene ferito: anticipazioni Brave and Beautiful 2-6 agosto 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and Beautiful, in programma dal 2 al 6 agosto 2021 in prima tv assoluta, rivelano che Tahsin raggiungerà Suhan a Istanbul e la metterà al corrente del fatto che la sua relazione in corso con Adalet è di vecchia data.

L'uomo, quindi, la informerà del fatto che lui e Adalet sono realmente innamorati follemente l'uno dell'altro e in questo modo la convincerà a tornare a casa, a patto però che lui smetta di tiranneggiare la gente.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame della soap opera turca di Canale 5 rivelano che Cesur si ritroverà nella trappola che è stata architettata da Cahide e rimarrà ferito.

Immediata la reazione di Rifat che si renderà conto subito della gravità della situazione e quindi allerterà i soccorsi. Cesur verrà portato in ospedale e sottoposto a un'operazione d'urgenza. Per fortuna, però, tutto andrà nel migliore dei modi e poche ore dopo l'intervento verrà dichiarato fuori pericolo di vita.

Le anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano che, a questo punto della situazione, Suhan scoprirà tutta la verità sull'identità di Cesur.

Cesur finisce in manette

L'uomo le confesserà che Tahsin è il vero assassino responsabile della morte di suo padre e che per riuscire ad ottenere giustizia, ha dovuto cambiare il suo nome.

Occhi puntati anche su quello che succederà durante la notte di Capodanno. Cesur, infatti, deciderà di compiere un gesto molto romantico e così regalerà alla donna una poesia che suo padre aveva scritto per sua madre.

L'idillio, però, verrà interrotto nel momento in cui arriverà la Polizia e lo dichiarerà in arresto: Cesur verrà accusato di aver falsificato dei documenti.

Ottimi ascolti per Brave and Beautiful nel pomeriggio estivo di Canale 5

I nuovi episodi della soap turca si preannunciano imperdibili per i telespettatori che stanno seguendo con interesse le vicende della coppia protagonista della soap estiva.

A distanza di quasi un mese dalla messa in onda della prima puntata, la serie ha conquistato una media di oltre 1,7 milioni di spettatori fissi al giorno con uno share che oscilla tra il 16 e il 18%.

Numeri molto positivi, che non hanno fatto rimpiangere i dati d'ascolto di Mr Wrong - Lezioni d'amore, la serie con Can Yaman che all'inizio dell'estate era trasmessa nella stessa fascia oraria.