I due attori turchi Hande Erçel a Kerem Bürsin che nella vita di tutti i giorni formano anche una coppia di fidanzati, sono entrati in pochissimo tempo nel cuore di parecchi telespettatori italiani: si tratta dei due protagonisti assoluti della nuova avvincente soap opera Love is in the air, il cui titolo originale è Sen Cal Kapimi. Le avventure dell’aspirante architetto Eda Yildiz e del facoltoso imprenditore Serkan Bolat, occupano Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa.

Gli spoiler relativi all’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo italiano il 19 luglio 2021, raccontano che Ayfer Yıldız (Evrim Doğan) che ha sempre avuto un senso di protezione nei confronti della nipote Eda per averla cresciuta da quando era piccola, non nasconderà il suo stupore quando la fanciulla rientrerà a casa annullando il desiderato viaggio in Italia.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 19 luglio: Eda vuole tenere nascosta la sua storia d’amore con Serkan

Negli episodi precedenti Eda era decisa a partire per l’Italia per inseguire il suo sogno, ovvero quello di riuscire a diventare un architetto paesaggista: l’obiettivo principale della giovane studentessa però era quello di voltare pagina e dimenticarsi di Serkan. Successivamente la fanciulla farà un passo indietro, visto che dopo la dichiarazione d’amore del ricco imprenditore rimarrà in città.

Le anticipazioni su ciò che succederà nel corso della puntata della Serie TV turca in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 19 luglio 2021, dicono che Yildiz metterà in chiaro una situazione con Bolat quando la riaccompagnerà a casa: in particolare Eda farà capire al suo amato di voler tenere segreta la loro relazione sentimentale.

Ayfer e le amiche di Yildiz incredule, Eda costretta a raccontare una menzogna alla zia

Scendendo nel dettaglio, Eda dirà a Serkan che da adesso in avanti dovranno fare il possibile per non farsi sorprendere da nessuno.

Infine, Ayfer e le amiche di Yildiz si mostreranno parecchio incredule nell’istante in cui Yildiz le metterà al corrente dell’improvviso cambio di programma: ovviamente quest’ultima non avrà altra scelta oltre a quella di dare le dovute spiegazioni alla donna che le ha fatto da madre.

Eda dirà una menzogna alla zia, visto che le racconterà che tramite una telefonata dall’Italia le è stato comunicato che sarebbe dovuta partire tra due mesi in realtà. Ayfer crederà alla versione della fanciulla, oppure inizierà a ipotizzare che non le abbia raccontato come stanno davvero le cose?