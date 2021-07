Nella puntata di Love is in the air del 23 luglio, Ayfer farà una scoperta sorprendente riguardante Eda. Infatti Aydan le svelerà che la nipote e Serkan stanno realmente insieme. Lo farà pensando che la zia sia al corrente della cosa, ma in realtà non sarà così.

La visita di Ayfer ad Aydan

Dopo l'infarto che ha colpito Alptekin anche Eda, tramite Serkan, verrà a conoscenza della notizia. La ragazza lo comunicherà alle amiche e a sua zia e quest'ultima penserà che sia una buona idea mostrare il suo appoggio ad Aydan andandola a trovare, visto che la signora Bolat non riesce a uscire di casa a causa della sua agorafobia.

Torta alla mano si recherà nella sua tenuta e dopo tutti i convenevoli del caso, le due donne si ritroveranno a parlare di Eda e Serkan e su ciò che sono stati. Durante la conversazione, però, Aydan si farà sfuggire un particolare di cui Ayfer non è ancora a conoscenza, ovvero che Serkan ed Eda si sono realmente fidanzati.

Ayfer sconvolta: Eda e Serkan si amano

Ayfer sarà sconvolta. Anche se la non partenza di Eda le aveva lasciato qualche dubbio, non avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere e soprattutto che la nipote gliela potesse nascondere. A ogni modo, nonostante tra le due donne non ci sia tanta alchimia, riusciranno a trovare un punto d'incontro.

Infatti nessuna delle due avrà intenzione di appoggiare la relazione tra i due ragazzi, così proveranno a trovare un modo che possa "naturalmente" condurli a separarsi.

L'arrivo di Efe Akman

Intanto la holding dei Bolat sarà nelle mani di Serkan, a causa delle condizioni di salute del padre, e l'architetto dovrà dare il benvenuto nella sua azienda a Efe Akman, visto che ormai, dopo aver acquistato le azioni da Selin, nel possiede ben il 45%.

Arriverà nello studio della Art Life, che momentaneamente sostituirà gli uffici della holding, con un bel po' di ritardo e la cosa infastidirà il puntualissimo Serkan, al punto che deciderà di annullare l'incontro.

A ogni modo la presenza di Efe lascerà particolarmente ammaliate sia Melo, che Leyla, che si contenderanno il posto di assistente del novo arrivato.

Selin vorrebbe lasciare l'azienda

Alla fine Serkan diventerà più "docile", deciderà di ripristinare l'incontro con Efe e di non perdere assolutamente tempo: infatti esporrà la sua volontà di voler riacquistare subito le azioni che lui ha comprato da Selin, in quanto vuole tenere il "potere" dell'azienda nelle sue mani.

Nonostante ciò, la risposta di Efe sarà un chiaro e secco "no".

Intanto Selin farà fatica a lavorare fianco a fianco con Ferit, per questo vorrebbe lasciare definitivamente l'azienda, ma Serkan le chiederà di stare al suo fianco: con l'arrivo di Efe Akman ha veramente bisogno di lei.